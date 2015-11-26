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亚洲 | 2015年 11月 27日 星期五 07:31 BJT

《全球汇市》美国休市之际美元走势受抑，欧元勉力守在1.06美元上方

美联储可能会在12月加息，与欧洲央行形成鲜明对比。

美元兑日圆 报122.65日圆，在上周触及三个月高位123.77后，仍呈盘整走势。

大宗商品货币本周展现韧劲，部分得益于油价上涨，投资者对一些基本金属的偏空看法也有所缓和。

加元 表现突出，本周迄今兑美元涨0.4%。澳元和新西兰元则略微走软。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0605 1.0609 -0.04 -12.33 1.2097

美元/日圆 122.58 122.60 -0.02 2.61 119.68

欧元/日圆 130.00 130.03 -0.02 -10.48 144.78

美元/瑞郎 1.0234 1.0234 0.00 2.95 0.9941

英镑/美元 1.5101 1.5100 0.01 -3.03 1.5573

美元/加元 1.3291 1.3291 0.00 14.40 1.1618

澳元/美元 0.7219 0.7224 -0.07 -11.62 0.8168

新西兰元/美元 0.6564 0.6565 -0.02 -15.81 0.7797

澳元/日圆 88.490 88.520 -0.03 -9.45 97.750

新西兰元/日圆 80.460 80.490 -0.04 -13.95 93.310

英镑/日圆 185.11 185.15 -0.02 -0.39 186.38

澳元/新西兰元 1.0989 1.0978 0.10 4.97 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 王颖/孙国玉/张荻/李爽 审校 徐文焰/杜明霞/王丽鑫/龚芳)

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