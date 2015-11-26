《全球汇市》美国休市之际美元走势受抑，欧元勉力守在1.06美元上方

台湾汇市：台币盘初涨约1角挑战31.5整数关卡，因消化外资汇入需求
路透台北1月20日 - 台币兑美元 周五早盘一度走升逾1角。交易员表示，受外资汇入带动，并直接挑战31.500整数关口，后续关注外资汇入续航力道及央行态度。
美联储可能会在12月加息，与欧洲央行形成鲜明对比。
美元兑日圆 报122.65日圆，在上周触及三个月高位123.77后，仍呈盘整走势。
大宗商品货币本周展现韧劲，部分得益于油价上涨，投资者对一些基本金属的偏空看法也有所缓和。
加元 表现突出，本周迄今兑美元涨0.4%。澳元和新西兰元则略微走软。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0605 1.0609 -0.04 -12.33 1.2097
美元/日圆 122.58 122.60 -0.02 2.61 119.68
欧元/日圆 130.00 130.03 -0.02 -10.48 144.78
美元/瑞郎 1.0234 1.0234 0.00 2.95 0.9941
英镑/美元 1.5101 1.5100 0.01 -3.03 1.5573
美元/加元 1.3291 1.3291 0.00 14.40 1.1618
澳元/美元 0.7219 0.7224 -0.07 -11.62 0.8168
新西兰元/美元 0.6564 0.6565 -0.02 -15.81 0.7797
澳元/日圆 88.490 88.520 -0.03 -9.45 97.750
新西兰元/日圆 80.460 80.490 -0.04 -13.95 93.310
英镑/日圆 185.11 185.15 -0.02 -0.39 186.38
澳元/新西兰元 1.0989 1.0978 0.10 4.97 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 王颖/孙国玉/张荻/李爽 审校 徐文焰/杜明霞/王丽鑫/龚芳)
路透台北1月20日 - 台币兑美元 周五早盘一度走升逾1角。交易员表示，受外资汇入带动，并直接挑战31.500整数关口，后续关注外资汇入续航力道及央行态度。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 19,500亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/23 7 2.25% 400 2017/1/23 28 2.55% 100 2017/1/24