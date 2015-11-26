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亚洲 | 2015年 11月 27日 星期五 07:44 BJT

韩国个股：LG显示器将投资87亿美元建设新厂，生产OLED面板

路透首尔11月27日 - 韩国LG显示器 表示将建设一座新厂，生产采用有机电激发光显示器(OLED)技术的面板，总投资规模料超过10万亿(兆)韩元(87.1亿美元)。

LG显示器称，将初步投资1.84万亿韩元开始在韩国坡州建厂，该工厂将生产大尺寸OLED电视面板，以及用于智能手表和汽车显示屏的柔性OLED面板，预计2018年上半年开始投产。(完) (编译 李爽 审校 王兴亚)

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