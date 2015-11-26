韩国个股：LG显示器将投资87亿美元建设新厂，生产OLED面板

LG显示器称，将初步投资1.84万亿韩元开始在韩国坡州建厂，该工厂将生产大尺寸OLED电视面板，以及用于智能手表和汽车显示屏的柔性OLED面板，预计2018年上半年开始投产。(完) (编译 李爽 审校 王兴亚)