表格：外资上周持续买超日股，日本投资者仍买超海外债券

全球金市：金价持稳，因美元和美债收益率削减涨幅
路透纽约/伦敦1月19日 - 金价周四持稳，抹去稍早的跌幅，因美元和美债收益率削减涨幅。稍早美国经济数据强劲和美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦发表支持逐步升息的讲话，给金市施压。
路透东京11月27日 - 周五出炉的资本流动数据显示，截至11月21日当周，外资继续买超日本股票。
外资11月21日止当周在日本股市买超1,787亿日圆，前一周为买超3,273亿日圆。
日本投资人最近一周买超海外债券4,109亿日圆，前一周为买超8,933亿日圆。
下表为净投资数据细目，单位为10亿日圆：
外资在日本投资(10亿日圆)(负值代表卖超)：
股市 债市 货币市场
11月15日-11月21日 +178.7 +855.5 -1,479.0
11月 8日-11月14日 +327.3r +245.4 +187.4
11月 1日-11月 7日 +170.7 +56.1r +2,285.9
日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)：
股市 债市 货币市场
11月15日-11月21日 +342.5 +410.9 -9.1
11月 8日-11月14日 +14.6r +893.3r -54.0
11月 1日-11月 7日 -33.8 +1,036.3r +111.3r
注：
--r为修正值
--债券包括受益凭证
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(完) (编译 龚芳; 审校 王丽鑫)
路透纽约/伦敦1月19日 - 金价周四持稳，抹去稍早的跌幅，因美元和美债收益率削减涨幅。稍早美国经济数据强劲和美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦发表支持逐步升息的讲话，给金市施压。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
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