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亚洲 | 2015年 11月 27日 星期五 08:04 BJT

表格：外资上周持续买超日股，日本投资者仍买超海外债券

路透东京11月27日 - 周五出炉的资本流动数据显示，截至11月21日当周，外资继续买超日本股票。

外资11月21日止当周在日本股市买超1,787亿日圆，前一周为买超3,273亿日圆。

日本投资人最近一周买超海外债券4,109亿日圆，前一周为买超8,933亿日圆。

下表为净投资数据细目，单位为10亿日圆：

外资在日本投资(10亿日圆)(负值代表卖超)：

股市 债市 货币市场

11月15日-11月21日　 +178.7 +855.5 -1,479.0

11月 8日-11月14日　 +327.3r +245.4 +187.4

11月 1日-11月 7日 +170.7 +56.1r +2,285.9

日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)：

股市 债市 货币市场

11月15日-11月21日 +342.5 +410.9 -9.1

11月 8日-11月14日　 +14.6r +893.3r -54.0

11月 1日-11月 7日 -33.8 +1,036.3r +111.3r

注：

--r为修正值

--债券包括受益凭证

欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选

link.reuters.com/syk43s

欲登录日本财务省网站了解证券投资资金流动情况，请点选

link.reuters.com/tyk43s

(完) (编译 龚芳; 审校 王丽鑫)

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