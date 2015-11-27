国际油市：美国原油期货跌逾1%，供应过剩带来压力

芝加哥期市：CBOT小麦收跌，因技术性卖盘和美元走坚
路透芝加哥1月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四连续第二日下跌，因技术性卖盘和3月合约本周升至两个半月高位后出现获利了结。
“美国库存数据未能激励市场，”澳新银行在周五的报告中称。美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，11月20日止当周，美国原油库存 增加100万桶，分析师们原本预期增加120万桶。
市场现将关注石油输出国组织(OPEC)部长会议，各国部长12月4日将齐聚维也纳协调OPEC生产问题。
石油输出国组织(OPEC)决定继续积极开采石油，尽管这样做，让担纲产量政策总设计的沙特阿拉伯都感到了经济压力，还引起其他实力较弱，唯恐油价跌向20美元的成员国的担心。
俄罗斯能源部长诺瓦克周四表示，俄罗斯与沙特将就石油和天然气的合作成立一个特别联合工作组，以促进两国之间的能源对话。 (完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张涛/孙国玉；审校 王丽鑫/张荻)
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路透芝加哥1月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四小幅收高，交易员称，受助于技术型买盘，以及利多的乙醇生产数据。
路透纽约1月19日 - 油价周四小幅走高，但美国原油库存增加限制了油价从一周低位反弹的幅度，此前国际能源署(IEA)称，在石油输出国组织(OPE)与其它产油国减产协议生效前，油市供应就已经在收紧。