国际油市：美国原油期货跌逾1%，供应过剩带来压力

“美国库存数据未能激励市场，”澳新银行在周五的报告中称。美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，11月20日止当周，美国原油库存 增加100万桶，分析师们原本预期增加120万桶。

市场现将关注石油输出国组织(OPEC)部长会议，各国部长12月4日将齐聚维也纳协调OPEC生产问题。

石油输出国组织(OPEC)决定继续积极开采石油，尽管这样做，让担纲产量政策总设计的沙特阿拉伯都感到了经济压力，还引起其他实力较弱，唯恐油价跌向20美元的成员国的担心。

俄罗斯能源部长诺瓦克周四表示，俄罗斯与沙特将就石油和天然气的合作成立一个特别联合工作组，以促进两国之间的能源对话。 (完)

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