《中国报摘》--中国证券报11月27日

全球金市：金价持稳，因美元和美债收益率削减涨幅
路透纽约/伦敦1月19日 - 金价周四持稳，抹去稍早的跌幅，因美元和美债收益率削减涨幅。稍早美国经济数据强劲和美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦发表支持逐步升息的讲话，给金市施压。
* 头版头条:
--中共中央总书记、国家主席习近平在中央军委改革工作会议发表重要讲话强调，深化国防和军队改革是实现中国梦、强军梦的时代要求，是强军兴军的必由之路，也是决定军队未来的关键一招。要统筹经济建设和国防建设，制定新形势下军事战略方针，提出一系列重大方针原则，作出一系列重大决策部署，为贯彻强军目标提供强大动力和体制保障。
* 其他:
--近日，国家税务总局发布《关于股权奖励和转增股本个人所得税征管问题的公告》，进一步明确了股权奖励计税价格和应纳税款的计算、转增股本政策适用范围、备案手续办理和代扣代缴等个人所得税征管问题。
--三峡集团日前在巴西圣保罗参与巴西朱比亚水电站（装机155万千瓦）和伊利亚水电站（装机344万千瓦）特许经营权竞拍，以138亿雷亚尔（约合234亿元人民币）成功中标两座电站30年特许经营权。这是三峡集团迄今为止最大的海外并购项目。
--交通运输部新闻发言人刘鹏飞透露，11月初，经国务院及京津冀协同发展领导小组同意，交通运输部联合国家发展改革委制定的《京津冀协同发展交通一体化规划（2014-2020年）》已获批，近日即将印发。
--“汇富扬州汽运客运经营收费收益权资产支持专项计划”于11月18日成功设立。该产品是全国首单长途客运行业的资产证券化产品；期限为5年，发行额为8.5亿元，评级为AAA。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 吴芳; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦1月19日 - 金价周四持稳，抹去稍早的跌幅，因美元和美债收益率削减涨幅。稍早美国经济数据强劲和美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦发表支持逐步升息的讲话，给金市施压。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
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