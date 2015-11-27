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亚洲 | 2015年 11月 27日 星期五 08:21 BJT

《汇市简讯》日本数据公布后美元/日圆几无变动，陷于区间盘整

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* 美元/日圆过去24个小时几无变动

* 昨日交投于122.51-95，今日区间大致相同

* 美国市场将恢复交易，但许多交易席位可能人手不足，对冲基金今年不再会有动作

* 日线图一目均衡转换线切入位123.01为阻力位，有8.72亿美元行权价在123.00的期权将到期

* 还有更多行权价高至124.00的期权到期，或足以限制涨势

* 从122.50向下仍有买单，能否守住11月16日低位122.23？

(完)

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