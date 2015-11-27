《汇市简讯》日本数据公布后美元/日圆几无变动，陷于区间盘整

全球金市：金价持稳，因美元和美债收益率削减涨幅
路透纽约/伦敦1月19日 - 金价周四持稳，抹去稍早的跌幅，因美元和美债收益率削减涨幅。稍早美国经济数据强劲和美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦发表支持逐步升息的讲话，给金市施压。
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* 美元/日圆过去24个小时几无变动
* 昨日交投于122.51-95，今日区间大致相同
* 美国市场将恢复交易，但许多交易席位可能人手不足，对冲基金今年不再会有动作
* 日线图一目均衡转换线切入位123.01为阻力位，有8.72亿美元行权价在123.00的期权将到期
* 还有更多行权价高至124.00的期权到期，或足以限制涨势
* 从122.50向下仍有买单，能否守住11月16日低位122.23？
(完)
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路透纽约/伦敦1月19日 - 金价周四持稳，抹去稍早的跌幅，因美元和美债收益率削减涨幅。稍早美国经济数据强劲和美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦发表支持逐步升息的讲话，给金市施压。
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