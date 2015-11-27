标题新闻：国际基金经理人索罗斯称对美国候任总统特朗普政策的不确定性将使全球市场举步维艰
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路透北京11月27日 - 以下为中国国家统计局、海关、外管局等公布中国主要宏观经济 数据的日程：（发布时间为北京本地时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 11月 11/27 0930 规模以上工业企业利润 1-10月 11/30 -- 中国货物和服务贸易 10月 12月 12/1 0900 官方制造业PMI 11月 官方非制造业PMI 11月 0945 财新制造业PMI 11月 12/3 0945 财新服务业PMI 11月 12/8 -- 进出口贸易数据 11月 12/9 0930 工业生产者价格指数(PPI) 11月 居民消费价格指数(CPI) 11月 12/12 1330 固定资产投资(不含农户) 1-11月 社会消费品零售总额 11月 工业增加值 11月 房地产投资和销售情况月度报告 11月 12/17 -- 银行结售汇及代客涉外收付款数据 11月 12/18 0930 70个大中城市住宅销售价格月度报告 11月 12/27 0930 规模以上工业企业利润 1-11月 12/30 -- 中国国际收支平衡表（正式数） 中国国际投资头寸表（正式数） -- 中国外债数据（正式数） 三季度 -- 中国货物和服务贸易 11月 注:1.本表的公布日期为官方初步计划，如有变将及时更新。 2. -- 表示具体发布时间未知。 3.海关公布进出口贸易数据。 4.外管局公布中国货物和服务贸易数据，是指居民与非居民之间发生的货物和服务 贸易交易，与国际收支平衡表中的货物和服务贸易口径相同。(完）
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路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。