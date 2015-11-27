《香港报摘》--经济日报11月27日

标题新闻：去年10月全球精炼铜市场供应过剩4.8万吨，前10个月短缺6.4万吨－国际铜业研究组织
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**头版头条**
--两年期零售国债认购期由今日起至下月14日，息率达历来最高的3.45厘，高于市场预期，回报更胜不少长年期人民币定存。各大银行优惠尽出抢客，香港人可以零成本赚取利息回报。
**其他**
--麦格理预料，深港通于明年第二季推出，并相信南下投资范围将扩大至恒生小型股指数 成分股，推荐其中29只，平均潜在升幅可达69%。
--渣打 大中华及北亚地区行政总裁洪丕正称，集团在香港的重组已大致完成，并没有大幅裁员计划。
--中外市场增长放缓，惟竞争有增无减，小米今年经调整目标手机出货量0.8-1亿部，据公司公布上半年销售3,470万部及IDC统计第三季出货量1,830万部计，首三季累计销量与目标下限仍相差2,700万部。（完）
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