《香港报摘》--经济日报11月27日

**头版头条**

--两年期零售国债认购期由今日起至下月14日，息率达历来最高的3.45厘，高于市场预期，回报更胜不少长年期人民币定存。各大银行优惠尽出抢客，香港人可以零成本赚取利息回报。

**其他**

--麦格理预料，深港通于明年第二季推出，并相信南下投资范围将扩大至恒生小型股指数 成分股，推荐其中29只，平均潜在升幅可达69%。

--渣打 大中华及北亚地区行政总裁洪丕正称，集团在香港的重组已大致完成，并没有大幅裁员计划。

--中外市场增长放缓，惟竞争有增无减，小米今年经调整目标手机出货量0.8-1亿部，据公司公布上半年销售3,470万部及IDC统计第三季出货量1,830万部计，首三季累计销量与目标下限仍相差2,700万部。（完）

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