中国个股：国信证券称被证监会立案调查，目前公司经营状况正常

全球金市：金价持稳，因美元和美债收益率削减涨幅
路透纽约/伦敦1月19日 - 金价周四持稳，抹去稍早的跌幅，因美元和美债收益率削减涨幅。稍早美国经济数据强劲和美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦发表支持逐步升息的讲话，给金市施压。
路透上海11月27日 - 在中信证券 宣布被证监会调查之后，中国另一家大型券商国信证券 周四晚间亦宣布其被证监会立案调查，不过国信证券强调，目前公司经营状况正常。
国信证券公告指出，周四已收到证监会的调查通知书，因公司涉嫌违反《证券公司监督管理条例》相关规定，证监会决定对其立案调查。
该公司称，将全面配合中国证监会的调查工作，并严格按照监管要求履行信息披露义务。
国信证券公告与中信证券公告措词相似，两公司均未透露其违规具体细节。
国信证券周四收报21.62元人民币，过去一个月累计上涨29.07%。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透纽约/伦敦1月19日 - 金价周四持稳，抹去稍早的跌幅，因美元和美债收益率削减涨幅。稍早美国经济数据强劲和美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦发表支持逐步升息的讲话，给金市施压。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
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