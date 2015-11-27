《香港报摘》--信报11月27日

全球金市：金价持稳，因美元和美债收益率削减涨幅
路透纽约/伦敦1月19日 - 金价周四持稳，抹去稍早的跌幅，因美元和美债收益率削减涨幅。稍早美国经济数据强劲和美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦发表支持逐步升息的讲话，给金市施压。
**头版头条**
--中国证监会于股灾后“亡羊补牢”，昨天再出招禁止证券商通过场外衍生产品业务借钱给客户买卖股票。
**其他**
--政府首次确认，港珠澳大桥香港段工程因施工困难，初步估计要2017年底才完成，较原定计划延迟一年。
--六福集团 截至9月底止半年纯利按年下跌42.4%，但加派特别股息每股0.235港元，中期派息合共0.55港元；公司主席兼行政总裁黄伟常指派特别股息是一次性措施。
--台湾媒体引述香港证监会投资产品部执行董事梁凤仪表示，香港与台湾已就基金互认安排达成初步共识，即继中港基金互认之后，可能推出港台基金互认。
--滙丰控股 入禀高等法院，申请将太平洋恩利 附属的中渔集团及中渔国际清盘，案件暂排期于明年1月27日审理。（完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍；; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦1月19日 - 金价周四持稳，抹去稍早的跌幅，因美元和美债收益率削减涨幅。稍早美国经济数据强劲和美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦发表支持逐步升息的讲话，给金市施压。
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