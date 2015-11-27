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亚洲 | 2015年 11月 27日 星期五 08:34 BJT

中国企业：长江三峡集团以约234亿元中标巴西两座水电站30年经营权

路透上海11月27日 - 中国长江三峡集团周四晚间公告，以约234亿元人民币(138亿雷亚尔)，中标巴西两座水电站30年特许经营权。此为该集团最大海外并购项目，预计12月30日完成交割。

是次所涉水电站为巴西朱比亚水电站和伊利亚水电站，位于巴西圣保罗州和南马托格罗索州之间的界河巴拉那河上，相距约60公里，装机容量分别为155万千瓦和344万千瓦。

三峡集团表示，此次竞拍是落实国家“走出去”战略，建设国际清洁能源集团的重要举措，也是实施跨国经营、打造全球水电引领者的重要步骤。

长江三峡集团为国有独资企业，注册资本金1,495亿元；截至2014年底，集团合并资产总额4,755亿元，营业收入630亿元。该集团旗下拥有中国最大水电上市公司--长江电力 。(完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)

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