中国经济：京津冀交通一体化规划即将发布，重点工程取得积极进展--交通部

路透北京11月27日 - 中国交通运输部周四表示，京津冀协同发展交通一体化规划(2014—2020年)已经在11月初获批，近日即将引发；目前一批重点工程已经取得积极进展。

新闻发言人、政策研究室副主任刘鹏飞在例行新闻发布会上介绍称，轨道交通方面，京津城际延伸线已于9月20日通车，津保铁路将于年底前通车，京张铁路、京滨城际、京唐城际、京霸城际力争年内开工，京沈客运专线北京至承德段继续加快建设，首都机场至北京新机场的联络线正在加快规划。

京津冀三地还在积极推进市郊铁路建设，北京已初步确定平谷线为首条样板线，线路全长72公里，线路走向及站位设置正在规划中；天津市已开通津蓟市郊客车、京蓟城际快速列车。

公路方面，继续推进首都地区环线廊坊段建设，加快北京通州至大兴段项目前期工作，京秦高速公路天津段将于今年年底建成通车；水运方面，黄骅港矿石码头一期工程已完成主体工程，唐山港煤炭、散货码头项目已开工建设。

此外，三地还在加快推进公交一卡通互联互通，目前北京市交通委牵头制定了相关实施方案，开展区域交通一卡通清分平台建设等工作；京津冀城乡客运一体化改革总体方案也已经完成编辑。（完）

欲览详情，请点击交通部网站链接 here (发稿 乔艳红; 审校 杨淑祯)