《台湾报摘》--工商时报、经济日报11月27日

*工商时报：

--为扩展销售业绩，台湾寿险业卖保单，除了找上银行通路，也开始往证券公司寻找机会，包括中国信托人寿、第一金人寿、台银人寿等，目前都与证券商合作，估计每年可带进约800多亿台币的新契约保费收入。

--公股金控纷纷动员旗下子公司，希望透过共同销售冲出高获利。以华南金 为例，新建置〞集团员工销售整合平台〞进行跨子公司或子公司内跨单位商机传递，让华南金所有员工都可用平台转介及协销，目前已有6万多件。

*经济日报：

--台日租税协定昨日完成签署，日本成为台湾打开东北亚租税外交版图的首个据点，是台湾第29个租税缔约国。经由协定，赴日投资税负将大幅下降，重复课税风险趋于零，有利台商在东北亚进行投资布局；租税协定具双边互惠的特性，因此亦有利对日招商。

--两岸货品贸易协议下月举行第13轮谈判，经济部次长卓士昭昨天表示，政府目标是年底前争取重大进展，但不代表完成谈判；按目前进度，年底前可能只有〞重大进展〞，不会签署协议。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。