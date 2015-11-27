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亚洲 | 2015年 11月 27日 星期五 09:58 BJT

《香港重要政经日程》--11月27日-12月4日

================== 今日重要政经消息=================

11月27日（周五）

-- 联合医务 首日挂牌。

-- 辉山乳业 公布中期业绩。

-- 天鸽互动 公布第三季业绩。

-- 华南城 公布中期业绩。

-- 五龙电动车 公布中期业绩。

-- 海尔智能健康 公布中期业绩。

-- 枫叶教育 公布全年业绩。

-- Niraku 公布中期业绩。

-- 翠华控股 公布中期业绩。

--11:00 DYNAM JAPAN 中期业绩记者会。

--11:30 中银香港 人民币国债记者会。

--15:00 翠华控股 中期业绩记者会。

--15:00 枫叶教育 中期业绩记者会。

================== 近期重要政经消息=================

11月30日（周一）

-- 公布10月份M-3货币供应。

-- 公布10月份人民币存款。

-- 公布10月份零售销售数据。

-- 公布10月份外汇基金总资产。

-- 国美电器 公布第三季业绩。

-- 耀才证券 公布中期业绩。

-- 大家乐 公布中期业绩。

-- 石药集团 公布第三季业绩。

-- 金卫医疗 公布中期业绩。

-- 元亨燃气 公布中期业绩。

--14:30 VISA香港流动支付服务记者会。

12月1日（周二）

--11:00 嘉信理财2016年环球市场展望记者会。

--14:30 联博2016年投资市场展望记者会。

--15:30 山水水泥 股东特别大会。

12月2日（周三）

-- 中地乳业 首日挂牌。

-- 亚洲证券业与金融市场协会(ASIFMA)年会。

--11:00 安永中港并购诈骗风险媒体见面会。

--11:00 道富环球2016年投资展望记者会。

--11:00 贝莱德2016年投资展望记者会。

--15:00 思捷环球 股东周年大会。

--15:00 上置集团 股东特别大会。

12月3日（周四）

-- 公布11月份日经香港PMI。

-- 青岛银行 首日挂牌。

-- 亚洲证券业与金融市场协会(ASIFMA)年会。

--14:15 东方汇理资产管理2016年投资展望记者会。

--15:00 施罗德2016年宏观经济前景展望记者会。

12月4日（周五）

--10:00 李宁 股东特别大会。

--15:00 凤凰卫视 股东特别大会。

注：1. “*”代表新增。

2. 路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）

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