《香港重要政经日程》--11月27日-12月4日

全球金市：金价持稳，因美元和美债收益率削减涨幅
路透纽约/伦敦1月19日 - 金价周四持稳，抹去稍早的跌幅，因美元和美债收益率削减涨幅。稍早美国经济数据强劲和美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦发表支持逐步升息的讲话，给金市施压。
================== 今日重要政经消息=================
11月27日（周五）
-- 联合医务 首日挂牌。
-- 辉山乳业 公布中期业绩。
-- 天鸽互动 公布第三季业绩。
-- 华南城 公布中期业绩。
-- 五龙电动车 公布中期业绩。
-- 海尔智能健康 公布中期业绩。
-- 枫叶教育 公布全年业绩。
-- Niraku 公布中期业绩。
-- 翠华控股 公布中期业绩。
--11:00 DYNAM JAPAN 中期业绩记者会。
--11:30 中银香港 人民币国债记者会。
--15:00 翠华控股 中期业绩记者会。
--15:00 枫叶教育 中期业绩记者会。
================== 近期重要政经消息=================
11月30日（周一）
-- 公布10月份M-3货币供应。
-- 公布10月份人民币存款。
-- 公布10月份零售销售数据。
-- 公布10月份外汇基金总资产。
-- 国美电器 公布第三季业绩。
-- 耀才证券 公布中期业绩。
-- 大家乐 公布中期业绩。
-- 石药集团 公布第三季业绩。
-- 金卫医疗 公布中期业绩。
-- 元亨燃气 公布中期业绩。
--14:30 VISA香港流动支付服务记者会。
12月1日（周二）
--11:00 嘉信理财2016年环球市场展望记者会。
--14:30 联博2016年投资市场展望记者会。
--15:30 山水水泥 股东特别大会。
12月2日（周三）
-- 中地乳业 首日挂牌。
-- 亚洲证券业与金融市场协会(ASIFMA)年会。
--11:00 安永中港并购诈骗风险媒体见面会。
--11:00 道富环球2016年投资展望记者会。
--11:00 贝莱德2016年投资展望记者会。
--15:00 思捷环球 股东周年大会。
--15:00 上置集团 股东特别大会。
12月3日（周四）
-- 公布11月份日经香港PMI。
-- 青岛银行 首日挂牌。
-- 亚洲证券业与金融市场协会(ASIFMA)年会。
--14:15 东方汇理资产管理2016年投资展望记者会。
--15:00 施罗德2016年宏观经济前景展望记者会。
12月4日（周五）
--10:00 李宁 股东特别大会。
--15:00 凤凰卫视 股东特别大会。
注：1. “*”代表新增。
2. 路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
路透纽约/伦敦1月19日 - 金价周四持稳，抹去稍早的跌幅，因美元和美债收益率削减涨幅。稍早美国经济数据强劲和美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦发表支持逐步升息的讲话，给金市施压。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
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