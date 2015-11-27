中国金融：研究提出金融服务业负面清单，支持资本市场有序双向开放--总理

路透北京11月27日 - 中国国务院总理李克强日前表示，要研究提出金融服务业负面清单，支持资本市场有序双向开放；建设保险交易市场，发挥好保险的保障和分散风险作用。

“在防范住了系统性金融风险的基础上，要继续有力推进金融改革，加强和改善基础性制度，...这是一个复杂的系统工程，既要做好顶层设计，又要鼓励地方积极探索，”新华社周四晚间援引他在上海自贸区考察时称。

他指出，自贸区要当好改革的掘进机、开放的破冰船，以权力清单、责任清单和负面清单“三个清单”为突破口，使权力做减法，给责任做加法，为市场做乘法。

同时要落实创新驱动发展战略，扎实推进大众创业、万众创新。李克强表示，要深化“先照后证”改革，可以选择一些领域开展证照分离试点。

截至目前，自贸区已累计开设本外币内外互通的自由贸易账户近3.9万个，金融改革带来的跨境收支已达3.8万亿元人民币，有效降低了企业融资成本。