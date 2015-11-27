中国经济：积极参与国际税收规则制定，严厉打击国际逃避税--国税总局

路透北京11月27日 - 中国国家税务总局称，未来中国将积极参与国际税收规则的制定，并严厉打击国际逃避税。国税总局局长王军则强调，金砖国家要加大在转让定价、自动情报交换等领域的合作，对跨国避税、企业“灰色利润”零容忍。

国税总局网站刊登国际税务司有关负责人解答第三次金砖国家税务局长会议相关问题时表示，中国将围绕建立合作共赢的新型国际税收关系，推动完善国际税收合作与协调机制；同时建立健全跨境交易信息共享机制和跨境税源风险监管机制，构建反避税国际协作体系。

上周召开的金砖五国(巴西、俄罗斯、印度、中国和南非)税务局长会议共同签署公报，明确金砖国家税务部门之间就BEPS（税基侵蚀和利润转移）项目的后续执行情况进行交流，推进金融账户涉税信息自动交换标准的实施准备工作，共同向发展中国家提供技术援助，帮助发展中国家提高税收征管能力。

王军并表示，金砖国家要通过应对BEPS项目，共同打击跨国公司或高收入个人利用各国税制差异和税收信息不对称，向避税港和避税地转移利润或者隐匿收入以逃避纳税义务的行为。