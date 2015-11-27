《香港报摘》--其他报纸重要消息11月27日

全球金市：金价持稳，因美元和美债收益率削减涨幅
路透纽约/伦敦1月19日 - 金价周四持稳，抹去稍早的跌幅，因美元和美债收益率削减涨幅。稍早美国经济数据强劲和美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦发表支持逐步升息的讲话，给金市施压。
**明报**
--金管局总裁陈德霖称，香港人民币资金池于10月的收缩速度已经减慢。就传闻指中国央行收紧银行的跨境融资，陈德霖没有正面回应，只表示近日人民币的短期供应较紧张，但本港人民币拆息仍处于合理及稳定的水平。
**星岛日报**
--星展 香港区零售银行业务及财富管理总监潘燕明称，受惠于去年取消人民币2万元兑换上限，该行人民币存款组合于今年首10个月按年大增约67%，期内人民币相关的投资贡献亦有约一倍增长。
**苹果日报**
--电讯盈科 免费电视台ViuTV明年4月开台，将力推真人骚及综艺等实况娱乐节目，与主打三线剧集的电视广播 路线有别。
**东方日报**
--龙光地产 称，向包括亚太私募基金RRJ Capital及惠理集团 等多间投资机构配售新股，集资净额约15.41亿港元。
**文汇报**
--工银亚洲推国债认购“10免”优惠，包括豁免港币兑换人民币差价等十项费用。
--隆基泰和 计划在明年自主开发光伏电站，规模达350-400兆瓦，收购50至100兆瓦电站，成立2-3个智慧能源服务平台智能园区。（完）
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**
香港报摘/社评/财经评论
中国报摘
台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 张喜良)
路透纽约/伦敦1月19日 - 金价周四持稳，抹去稍早的跌幅，因美元和美债收益率削减涨幅。稍早美国经济数据强劲和美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦发表支持逐步升息的讲话，给金市施压。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选