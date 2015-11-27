《香港报摘》--其他报纸重要消息11月27日

**明报**

--金管局总裁陈德霖称，香港人民币资金池于10月的收缩速度已经减慢。就传闻指中国央行收紧银行的跨境融资，陈德霖没有正面回应，只表示近日人民币的短期供应较紧张，但本港人民币拆息仍处于合理及稳定的水平。

**星岛日报**

--星展 香港区零售银行业务及财富管理总监潘燕明称，受惠于去年取消人民币2万元兑换上限，该行人民币存款组合于今年首10个月按年大增约67%，期内人民币相关的投资贡献亦有约一倍增长。

**苹果日报**

--电讯盈科 免费电视台ViuTV明年4月开台，将力推真人骚及综艺等实况娱乐节目，与主打三线剧集的电视广播 路线有别。

**东方日报**

--龙光地产 称，向包括亚太私募基金RRJ Capital及惠理集团 等多间投资机构配售新股，集资净额约15.41亿港元。

**文汇报**

--工银亚洲推国债认购“10免”优惠，包括豁免港币兑换人民币差价等十项费用。

--隆基泰和 计划在明年自主开发光伏电站，规模达350-400兆瓦，收购50至100兆瓦电站，成立2-3个智慧能源服务平台智能园区。（完）

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