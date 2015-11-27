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亚洲 | 2015年 11月 27日 星期五 15:22 BJT

台湾数据：10月景气对策信号连五个月为代表低迷的蓝灯--国发会

路透台北11月27日 - 台湾国家发展委员会周五称，10月景气对策信号连续五个月为蓝灯，综合判断分数为15分。

展望未来，国发会称，主要国际机构对明年全球经济成长预测均优于今年，加以电子业库存去化可望在年底逐渐结束，有助于明年出口恢复成长。

民间投资方面，国发会表示，半导体及相关供应链业者为因应物联网、巨量资料商机，并维持制程领先地位，应会持续扩充高阶产能之投资。民间消费受惠于薪资持续成长、零售通路年底促销，加上政府推出〞消费提振措施〞点火带动，买气应可延续；惟近来实施无薪假人数增加，对民众购买意愿之影响应密切留意。整体而言，目前景气已有止跌，未来可望逐渐回升，但仍须留意全球经济风险。(完)

参考相关细节，可点选国发会网站(www.ndc.gov.tw/) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)

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