台湾数据：10月景气对策信号连五个月为代表低迷的蓝灯--国发会

民间投资方面，国发会表示，半导体及相关供应链业者为因应物联网、巨量资料商机，并维持制程领先地位，应会持续扩充高阶产能之投资。民间消费受惠于薪资持续成长、零售通路年底促销，加上政府推出〞消费提振措施〞点火带动，买气应可延续；惟近来实施无薪假人数增加，对民众购买意愿之影响应密切留意。整体而言，目前景气已有止跌，未来可望逐渐回升，但仍须留意全球经济风险。(完)