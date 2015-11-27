中国经济：使用财政资金举办的会议持续减少，工作会议降幅最大--行业报告

路透北京11月27日 - 中国长期以来由政府机关、事业单位公款支撑的“文山会海”被明显遏制。新华社周四援引2014年中国会议统计分析报告称，使用财政资金举办的会议持续减少，特别是政府会议占国内全部会议比例2014年比2013年下降21.4%，比2010年下降高达55%。

报告并称，若按照会议性质分类，政府性的工作讨论会议下降幅度最大，此类会议由2010年占全部会议的60%急减至2014年26.7%，下降幅度高达55.5%。

“中央‘八条规定’和‘六条禁令’对国内会议产业的深远影响已全面显现，特别是使用财政资金举办的各类会议持续减少，年下降幅度达21.4%，”报告称，“而各地方政府长期作为‘形象工程’推出的‘国际峰会’‘世界论坛’等越来越少。”

此前地方政府经常花大量经费操办形象工程，请几个外国人就自称‘国际峰会’、‘世界论坛’，如今这种现象越来越少；多由事业单位、政府机构主办的这类会议，最近五年下降幅度分别高达68.2%和58.1%。