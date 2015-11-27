港报社评：改革强军为实现中国梦提供坚强力量保证--文汇报11月27日

中央军委改革工作会议日前在北京举行，中央军委主席习近平出席会议并发表重要讲话，军队改革顶层设计方案终于水落石出。被称为「建国后中国军队最彻底军事变革」的此次军改最大亮点是，实现了军政、军令分离，将军队体制分为两大部分，即负责作战指挥和负责管理的两大系统，均由中央军委直接总管，极大强化了中央军委和习主席的集中统一领导。是次军改既顺应了世界军事变革的大潮，也因应了中国和平崛起及所面临的安全威胁的需要。建设与中国国际地位相称的强大军队，为实现中华民族伟大复兴的中国梦提供坚强力量保证，令港澳台同胞和全球华人华侨为之精神振奋。

军政、军令分离，是美俄英等世界主要军事强国所普遍采用的军事体制，也是当前发达国家军队发挥军事作战指挥效能和军队行政效能的行之有效的体制，是当代军队建设的必由之路。美国、俄罗斯等国的军队已经实现军队现代化建设，并在实战中得到成功检验。

建国以来，中国军队基本沿袭了苏军编制体制，军队建设以陆军为主，主要任务是实施国土防御，为此一直实行大军区制。目前全国有七大军区，既分掌所有陆军作战部队，又兼顾所有部队训练和行政管理；军区空军和海军则实施军种和军区双重管理体制，机构重叠、军令不畅等结构性矛盾突出，已满足不了现代战争快速多变、海陆空天电和网络联合作战的新要求。新形势下，沿用了60多年的中国军事体制亟需变革。正如习近平所强调的：「改革是要为了解决制约国防和军队的体制性障碍和结构性矛盾，令军队组织现代化，进一步发展战斗力，建设跟中国国际地位相称的强大军队。」有舆论形容，这次军改被称为「史上最牛」的军改，是一场革命性变革，在中国军队发展史上具有重要的里程碑意义。曾任美国太平洋舰队司令的退役海军上将詹姆斯‧莱昂斯评价中国军改时表示，「习近平努力推出军改计划，是要使中国军队更加机动化，使海空军与陆军更好地配合，通过军改使中国军队更具灵活性。」

中央提出的全面实施改革强军举措，包括重新调整划设战区、组建战区联合作战指挥机构，健全军委联合作战指挥机构等措施，着力构建军委-战区-部队的作战指挥体系以及军委-军种-部队的领导管理体系；调整军委现行的四大总部体制，实行军委多部门体制，由目前只有海军和空军两个军种司令部，再新组建陆军司令部，等等。这些改革必将健全兵种领导管理体制，形成「军委管总、战区主战、军种主建」的新格局，实现军队最高领导层掌握部队和高效指挥部队的有机统一，让军队的「中枢神经」更加高效灵敏，构建一支能够打赢信息化战争、有效履行使命任务的现代化中国军队。

设立军委纪委、军委政法委和军委审计署是此次军改的另一大亮点，是落实习主席从严治军、依法治军的制度化安排。将组建新的军委纪委、军委政法委，调整组建的军委审计署，从根本上将权力的笼子编密紮紧，有助于铲除诸如郭伯雄、徐才厚和谷俊山等军队高级将领严重腐败现象滋生的土壤。是次改革将是全方位的，将精简机关和非战斗机构人员，调整改善军种比例，优化军种力量结构，推动部队编成向充实、合成、多能、灵活方向发展。由此可见，这次军改立足于国情、军情，是坚定不移走中国特色强军之路的具体体现，将进一步释放中国军队的战斗力，让能打仗、打胜仗的「铁骨钢拳」更加精锐有力。

中国正在全面深化改革开放，大国博弈加剧，内忧外患增多。一方面，随着「一带一路」倡议的落实，中国的企业和国民不断「走出去」；另一方面，围绕南海、东海等领土主权争端日炽，全球反恐形势趋于严峻，扞卫国家主权安全、维护国民海外安全利益问题摆到议事日程，这就更加需要强大的中国军队为国家和人民保驾护航。改革强军已经成为支撑中华民族伟大复兴中国梦的时代要求。中国走的是和平发展道路，改革强军不是要称霸世界，而是要打造一支同我国国际地位相称、同国家安全和发展利益相适应的巩固国防强大军队。包括香港同胞在内的所有中华儿女为军改而欢欣鼓舞，对实现中华民族伟大复兴的中国梦更具信心和憧憬。

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