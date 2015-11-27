港报社评：港珠澳桥工程延误，政府处理欲盖弥彰--明报11月27日

政府又一项基建工程延误，今次是港珠澳大桥，原定明年底完工，最新估计要延至2017年底。港珠澳大桥原本已经超支，工程延误肯定需再增加建造费用，性质严重。而且，政府就延误信息的处理不能接受，对延误原因亦语焉不详，公衆实际上不知道发生什么事。政府应该以行动证明并无隐瞒意图，尽快坦诚交代港珠澳大桥工程的延误和超支情况。

港珠澳大桥于2011年动工之后，相关信息不多。经由传媒报道的，除了偶或发生工业意外，就是有关通车之后的管理安排等；至于工程进度具体情况，公衆基本上不知道。近期报道大桥的信息有两宗，一宗是人工岛部分填海土地移位约7米，路政署说不影响安全，承建商已经自费补救。另一宗是工程超支，政府向财委会提出增加拨款54亿元，被民主派议员在工务小组提出中止讨论所阻挠，已再排定下周二讨论。看来，一向并非传媒和公衆关注焦点的港珠澳大桥，愈接近原定完工日期，负面消息愈开始浮现了。

前晚深夜接近11时，路政署回应传媒查询时披露港珠澳大桥工程最新进展，估计香港段延至2017年年底完工，原因是物料供应不稳定、劳工短缺及航空限制、环保限制以及填海沉降较预期慢等，云云。大桥香港段造价超过500亿元，近期再申请追加超支54亿元，这是回归后其中一项重要基建工程，若延期一年完工，相信超支极可能加码。因此，工程延误从施政角度和涉及公帑角度，都是重要事项，若政府认为单凭路政署的回应就算向公衆交代，那是完全与社会脉动脱节；设若政府并无隐瞒之意，则在深夜发稿宣布如此重要信息，那是何等愚蠢的事。

前日上午，署理运输及房屋局长邱诚武在答覆议员质询时，仍然表示港珠澳大桥工程不会有进一步延误；这个说法，一般理解是工程会在2016年底完工，但是晚上路政署发布的信息却否定了邱诚武的说法。按正常情况，邱诚武作为副局长并署理局长，理应知道港珠澳大桥工程进度最新情况，然则他上午的答问，为何偏离了真实进度？若他知道实情而说「不会有进一步延误」，则是故意隐瞒；若他不知道真实进度，则是在状况外，而以他的官位，事态就严重了。在高铁香港段工程延误事件，邱诚武已经备受质疑，今次港珠澳大桥工程进度也显得有点蒙查查，他究竟是怎么回事，外界很想知道。

路政署白纸黑字出稿，港珠澳大桥香港段延迟一年完工，已成定局，尚有悬念的是会否再延期和超支加码到什么程度。然则，这项重要工程为何又搞出个「大头佛」，按路政署提及的物料供应不稳定、劳工短缺，近年政府工程出现延误，原因都有这两项，只是相关因素其他私人发展商同时面对，然而为何不见他们旗下的工程以年计延误，唯独政府工程未能克服。若以高铁延误为例，起初归咎包括这两项因素，其后才揭发根本就是彻头彻尾的管理不善，公衆都想知道港珠澳大桥是否重蹈覆辙。

就劳工短缺而言，有劳顾会劳方委员透露工程开展前已经容许输入一定数目外劳；若此说属实，港珠澳大桥理应不缺人手，然则是否缺乏技术型人手，当局须清晰交代，否则有关劳工短缺只是托词而已。至于环保限制，在工程策划、勘探之时已经存在，此所以采用较昂贵的「不浚挖式填海」兴建人工岛，就是要应对环保等限制。至于路政署所说其他原因，由于没有具体资料，无法判别，不过，政府内部协调是否足够、是否存在管理失误、官员是否有足够专业知识和才能驾驭如此大型工程，相信需要探讨。

政府工程事故，一波未平一波又起。高铁最新进度和超支究竟多少，政府迟迟未向公衆交代，现在港珠澳大桥又捅出窟窿，这个潭有多大多深？根据政府披露的资料，现在无法判断，下周二的工务小组会议，朝野势将又是一场攻防战，且看议员如何善尽监察政府的职责，让公衆有机会知道真实原因。近年涉及政府的大型工程无不延误超支，关乎数以百亿元计工程费用超支，一宗接着一宗，政府好像在测试公衆的忍耐力，看哪一宗会成为压垮骆驼的最后一根稻草。政府对于连串工程「丑闻」，只求拆解，不予深究，公衆对于大笔大笔珍贵资源用于「填氹」，所知「原因」似是而非，对此肯定不会接受，不满情绪何时到临界点？愤怒会在什么时候爆发？奉劝政府认真体待，要正本清源，让公衆知道个中并无不当情事，向公衆证明：这种现象并非制度内置化了的蚕食民脂民膏运作。

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