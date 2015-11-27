港报社评：工程延误诚可虑，官腔失误也堪忧--信报11月27日

是非不断的港珠澳大桥香港段工程本来预计于二○一六年底完工，然而，路政署前晚迟至近深夜十一时才以「回应传媒查询」为由发表声明指出，工程未能如期完工，必须押后一年。

此事带出两个问题，第一个问题当然是工程延误的因由与影响，第二个问题则与政府官员的诚信有关。

漏夜发表声明的路政署表示，港珠澳大桥工程庞大复杂，在设计及施工的过程中面对很多挑战，大桥管理局和三地政府一直检视各项工程的进展。按现时进度，香港口岸及接线工程由于面对物料供应不稳定、劳工短缺、航空限高、环保限制及填海沉降表现较预期慢等等，初步估计香港段工程只能在二○一七年底完成。

工程延误少不免导致超支，港珠澳大桥香港段最新造价三百六十亿元，立法会交通事务委员会副主席邓家彪担心，政府年初向立法会申请追加五十四亿六千万元拨款，只限于填海以及人工岛工程，接线工程受阻会令超支进一步恶化。交通事务委员会主席田北辰亦忧虑，大桥工程延误会拖累屯门至赤鱲角连接路的进度。

延误一年已遭诟病，如果真实的情况是远远不止一年，那又如何？今年九月曾揭发大桥人工岛移位的资深传媒人Howard Winn，再次在其个人网站引述内幕消息指港珠澳大桥香港口岸工程的物料供应商证实，他们的客户透露工程起码延误五年，建成日期要由原定的二○一六年大幅押后至二○二一年，较路政署所说的严重得多。

工程延误的时间究竟是一年还是五年？有传媒昨日向路政署查询，署方的回应是「暂没有补充」。

即使按照路政署延误一年的说法，此事仍然有第二个问题，就是相关官员前言不对后语。前日中午，即路政署发表声明前十小时，署理运输及房屋局局长邱诚武在立法会回应议员质询，声称工程未受填海影响而进一步延误。由「没有延误」到「延误一年」，一日之内有两种截然不同的说法，到底是有人刻意隐瞒，还是政府内部沟通不足？

及至昨日，邱诚武解释，运输及房屋局局长张炳良今年一月已提出，港珠澳大桥赶及明年底通车有困难，延误一事大家心中有数，不存在隐瞒。他表示，政府原本计划于下星期二在立法会工务小组讨论五十四亿六千万元的追加拨款申请时，才公开交代未能如期通车，但监于有传媒揣测大桥完工日期，所以决定提早公布。邱诚武又说，前日在立法会表示大桥工程没有延误并非误导，因为相关提问是涉及工程的其他范畴，不是工程的整体状况。

姑且以最慈悲的菩萨心肠接受邱诚武的所谓解释，勉强相信没有人刻意隐瞒或者误导，然而客观的事实却是，市民大众很容易因为其语焉不详的讲法而产生误解，日后的可信度难免大打折扣。

我们呼吁，邱诚武也好，其他问责官员也罢，面对公众之时最好戒掉支吾以对或者文过饰非的陋习，以免官民之间的误解愈来愈深，坊众的眼睛是雪亮的。举一个例子，早前的世界盃足球外围赛「港中大战」，除了财政司司长曾俊华之外，竟然没有一位政府高官愿意说出「撑香港队赢波」，特首梁振英以身在外地无法观赛为由闪烁其词，结果演变成一场令人不忍卒睹的公关灾难。可以说，官腔失误有时比工程延误更让人忿忿不平。

顺带一提，政府部门选择在深夜十一时发出新闻稿，名副其实是The Eleventh Hour的最后关头，不论是刻意抑或无意，同样容易惹人误解，认为如此做法是希望快将截稿的传媒难以积极跟进，以免工程延误变成瞩目的大新闻。传媒人出身的邱诚武理应比其他官员更清楚个中的敏感性和后果，做官真的不可以只「靠把口」。

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