港报社评：基建屡屡延误，港府速查找不足--经济日报11月27日

港府披露港珠澳工程延期一年，惟近年本港大型基建延误几成常态，除推升成本虚耗公帑，跨境基建延期更失信于邻近伙伴，恐碍本港发展。港府应全面检讨失误底因，莫重蹈覆辙。

港府前晚深夜发稿，指港珠澳大桥香港段的工程，因物料供应不稳定、劳工短缺等多项因素，预计完工日期将由明年底，延迟一年至2017年底，有传媒昨更指，港珠澳大桥恐要拖到2021年才竣工，惹公众议论。

港珠澳大桥的具体延误状况，有待港府运房局下周二到立法会解释。惟近年本港基建屡屡延误，几成常态，除港珠澳大桥外，包括高铁等多条在建铁路工程悉数延期、连接港深的莲塘口岸能否如期在2018年开通亦存变数。各项基建延误或有其个别原因，惟绝大部分大型基建皆难逃延误魔咒，已难简单以「个别事件」作解释。

基建工程延误连连，最直接受损的固是纳税人，因工程时间愈拖愈长，往往令工程造价飈升，如高铁工程严重滞后，令成本由原来的650亿元，大幅跳升至最新估算的853亿元，会否进一步超支仍难逆料，让天文数字般的公帑白白枉费，显与纳税人盼公帑花在刀口上的期望，存在极大落差。

此对香港恐有更深远打击，皆因如港铁支綫等本地工程延误，受累的主要是香港本身，但不少严重延误的工程，如高铁以至港珠澳大桥等，却是与邻近地区合作的跨境基建。当邻近伙伴施工如火如荼、力赶依期竣工之际，唯独本港一方的工程一拖再拖，令整个跨境基建项目启用无期，香港无异失信于人，损邻近伙伴与香港合作的信心。

而香港未来发展的一大关键，正是透过加强区域合作，为香港经济发展拓更大腹地。若本港基建再非高质、准时的信心保证，而是频频甩漏、更拖累拍档，令邻近地区不愿再虚耗光阴与香港共拓跨境基建，本港恐在日益紧密的珠三角区域合作中，逐步被边缘化。

故港府除要向公众和盘托出港珠澳大桥延误底因、会否进一步延误等，给纳税人一个交代外，更关键是全面检讨基建项目骨牌式延误的深层问题，到底是既有工程前期评估机制存在纰漏？抑或劳工结构性短缺远超预期？还是港府监督施工进度的制度有误？

只有找出基建连番延期背后的症结，并开诚布公，与公众共商治本对策，才有望解开基建例必延误的诅咒，以重振本港优质基建声誉，打稳香港发展根基。

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