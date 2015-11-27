《中国报摘》--其他报纸重要消息11月27日

**上海证券报**

--近期，美欧九家钢铁协会发表联合声明，指责中国为全球钢铁行业产能过剩危机的主要影响者，并对2016年12月中国自动获得市场经济国家地位表示反对；11月25日，中国钢铁工业协会发表声明回应，完全不认同美欧九家钢铁协会的做法和看法，并呼吁共同维护国际钢铁贸易秩序。

--从知情人士了解到，上个月，国家相关部门召集东明石化等大型地方炼化企业召开座谈会，要求大型地炼牵头研究成品油出口的方式和条件等。在地炼积极反映下，本月初已初步明确，明年允许部分地方炼厂出口成品油。该人士称，国家态度已表明，成品油市场放开是大方向，只是操作层面如何放开的问题。

--财政部财政科学研究所原所长贾康撰文指出，当前中国经济仍然面临严重的供给约束和供给抑制，这是改革深化中所必须解决的实质性问题，而市场准入制度作为一项制度供给正是其中的破冰口之一。此项制度建设将有望大幅降低投资、创业的门槛，从供给侧充分激发各类市场主体的潜力与活力。

**证券时报**

--记者获悉，目前工商银行 投向生态保护、清洁能源、节能环保和资源综合利用等绿色经济领域的贷款余额已超过7,000亿元。从资金投向上看，工商银行重点支持了绿色交通、可再生能源及清洁能源等领域。

**21世纪经济报 道**

--四川省举行“政府与社会资本合作（PPP）”项目推介会，发布了估算总投资额近7,000亿元的756个待投资项目，供社会资本选择参与，其中交通建设项目高达2,800亿元。四川省交通运输厅厅长彭琳称，“十三五”期间四川省将在交通建设投资方面保持全国第一。(完)