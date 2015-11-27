金石期货：中国期指中立净空持仓减少

全球金市：金价持稳，因美元和美债收益率削减涨幅
路透纽约/伦敦1月19日 - 金价周四持稳，抹去稍早的跌幅，因美元和美债收益率削减涨幅。稍早美国经济数据强劲和美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦发表支持逐步升息的讲话，给金市施压。
以下内容节选自11月27日的《期货日报》：
周四，沪深300指数高开低走，盘中振荡。收盘较前一交易日下跌22.18点，收报3759.43点。三大股指期货小幅高开，随后振荡下行，午后跌幅扩大，主力合约齐收阴。沪深300期指四份合约持仓量合计为40644手，比前一交易日减少170手，成交量增加284手。主力合约IF1512持仓量减少398手至3.66万手，成交15111手。周四期指并未延续前一日的上涨势头，成交持仓的变化也不大，显示市场情绪仍偏谨慎，增量资金尚未入场。
主力持仓方面，主力净空持仓量1628手，较前一交易日减少830手。主力合约IF1512前20席位多头合计减持买单37手，前20席位空头合计增持卖单867手，多空双方均选择减持，空头减持力度大于多头。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透纽约/伦敦1月19日 - 金价周四持稳，抹去稍早的跌幅，因美元和美债收益率削减涨幅。稍早美国经济数据强劲和美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦发表支持逐步升息的讲话，给金市施压。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
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