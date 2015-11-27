金石期货：中国期指中立净空持仓减少

周四，沪深300指数高开低走，盘中振荡。收盘较前一交易日下跌22.18点，收报3759.43点。三大股指期货小幅高开，随后振荡下行，午后跌幅扩大，主力合约齐收阴。沪深300期指四份合约持仓量合计为40644手，比前一交易日减少170手，成交量增加284手。主力合约IF1512持仓量减少398手至3.66万手，成交15111手。周四期指并未延续前一日的上涨势头，成交持仓的变化也不大，显示市场情绪仍偏谨慎，增量资金尚未入场。