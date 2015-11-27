招金期货：金价构筑底部三角形形态

11月26日，有色金属全面飘红。因隔夜美元指数顺利突破100点整数大关，且金融机构抛售黄金头寸，黄金黯然失色，金价始终徘徊于五年半低位附近。市场即将迈入12月，很快将迎来12月16日美联储利率决议。在此之前，12月4日的美国非农就业人数(NFP)成为决议前最重要的数据，我们预计非农周金市多空恐有一战，金价将巨幅波动。

美国铸币厂11月24日发布声明称，目前2015年期0.1盎司、0.25盎司及1盎司的鹰派金币也已售空。中印进入传统季节性需求阶段，总体显温和。国际货币基金组织(IMF)11月20日公布的数据显示，今年10月俄罗斯和哈萨克斯坦的黄金储备连续8个月增加，同时中国黄金储备也至少连增了三个月。我们认为，实物需求相对稳定更多的是支撑长期金价。(完)