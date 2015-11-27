美国个股：百度与德国安联等组建互联网保险公司，提供创新保险服务

路透上海11月27日 - 继与中信银行 签手合组直销银行后，中国互联网搜索引擎领先企业百度 与欧洲最大的保险商--德国安联 、私募基金高瓴资本，共同成立一家全新的互联网保险公司，为客户提供创新型保险服务。

这是百度在“互联网＋金融”领域的又一新举措。在竞争对手阿里巴巴 和腾讯 先后进军保险业后，作为“BAT”一员的百度终于亦跻身这一迅速发展的领域。

百度官方微博周四引述公司首席执行官（CEO）李彦宏的话称，“百度将利用互联网和大数据技术，让网民以更优惠的价格使用线上线下各类产品和服务。”