银河期货：沪铜单边下跌面临“曲终人散”

以下内容节选自11月27日的《期货日报》：

周四国内铜市交投火爆，铜价在空头平仓下大幅上冲，幅度一度超过4.7%，高位有多头获利，铜价有所回落。有色金属市场利多消息频传，先是周三夜里有消息称，有色协会向发改委提议对铝、镍进行收储。周四又有消息称，协会要求监管层对有色金属恶意做空进行调查。后面又传出周五镍冶炼厂开会讨论减产，周六铜冶炼厂也要开会讨论应对措施。这些消息引发整个有色金属市场大幅上涨，空头出现踩踏。这些因素都体现完后，市场才有所冷静。

前期价格下跌过快，价格过低导致供应退出，这是铜价止跌的主要原因。但因为消费仍然疲软，铜价依然缺少持续上涨的动力。因此，未来铜价区间震荡的可能在增加。从技术上看，LME铜价近期震荡区间可能在4,400—5,000美元/吨，国内铜价在33,000—38,000元/吨。(完)

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