中原期货：沪银低点支撑有效，沪锌延续偏多思路

以下内容节选自11月27日的《期货日报》：

沪银1606合约近日沿着布林线下轨震荡下行，期价连续4日测试年内低点3,214附近支撑，收盘均保持在该水平上方，相对强弱指标RSI指标在超卖区背离金叉向上，短线存在反弹可能，但反弹高度不宜过分乐观。美白银指数9个交易日低位震荡，RSI指标在弱势区有金叉迹象，期价触及前期低点支撑位，超跌反弹可能性较大。操作上，沪银主力1606合约近期可以适量做多，3,210点止损，上方阻力位在3,350点附近。

沪锌1601合约在11月20日突破小时图布林线中轨压力，随后的二次回踩未创新低，延续反弹上攻形态。1小时图布林带形成上行通道，目前价格紧贴上轨走高，表明价格维持强势。1小时图MACD指标快慢线再创反弹后的新高，能量柱红柱高度相比于11月20日和25日却呈降低的特征，表明目前13,250点上方存在多头利润回吐的压力。(完)

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