鲁证期货：大连豆粕期货弱势格局将延续

以下内容节选自11月27日的《期货日报》：

10月中旬以来，国内豆粕期现货一路下跌。现货市场，华东与华南豆粕价格分别从2,770元/吨、2,780元/吨跌至2,410元/吨、2,350元/吨，下跌360元/吨、430元/吨，跌幅13.0%和15.5%。期货市场，大连豆粕指数从最高2,668元/吨，跌至2,265元/吨，下跌403元/吨，跌幅15.1%。

据天下粮仓数据，预计第四季度国内进口大豆达到2,123万吨，同比去年的1,866万吨增加13.8%。进口增加，国内库存高企，截至11月20日，国内大豆库存535.75万吨，比去年同期的463.21万吨增加15.66%。国内供需短期失衡，成为近期豆粕大幅走弱的最直接原因。(完)

详情请点选链接：here