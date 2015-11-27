一德期货：开榨高峰临近前郑糖多头中短期占据优势

以下内容节选自11月27日的《期货日报》：

截至11月26日，广西已经有14家糖厂开榨，在供应高峰来临之前，郑糖多头略占优势，其中减产、限制进口、抛储因素和天气炒作都为多头增添了筹码。

国储糖轮库压力能否有效化解将制约糖市的反弹高度。当前，新糖上市有限，陈糖所剩不多，糖价反弹后，进一步刺激了销售，且春节消费旺季备货也将启动，中短期看，多头占据优势。但仍需警惕开榨高峰期阶段性供应压力加大。(完)

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