美国经济：感恩节实体店客流量“凑凑合合”，网络销售强劲

芝加哥期市：CBOT玉米收坚，因技术型买盘和乙醇生产数据强劲
路透芝加哥1月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四小幅收高，交易员称，受助于技术型买盘，以及利多的乙醇生产数据。
根据Adobe Digital指数，周四午夜至美国东部下午五点期间，美国消费者在线支出逾10亿美元，较上年成长22%。该指数对4,500个美国零售网站1亿次访问数据进行分析。
分析师们表示，预计今年有高达20%的假期购物在感恩节周末假期内完成。这波为期四天的购物热潮将有助于为余下的购物旺季定调，零售业者将据此决定是否需要降价或改变促销策略。
Adobe Digital指数的首席研究分析师Tamara Gaffney指出，线上折扣平均为23%，低于上年的25%，但随着黑色星期五节庆销售的进一步推出，预料售价还会下调。
对许多零售业者而言，11-12月期间的购物旺季至关重要，因为这两个月可能占到其年度销售的二至四成。
今年买家预计在支出方面再度保持谨慎。全美零售商联合会预计假期销售将成长3.7%，低于去年的4.1%，主因薪资和就业增长迟缓。(完) (编译 王丽鑫/龚芳; 审校 王颖/张涛)
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路透纽约1月19日 - 油价周四小幅走高，但美国原油库存增加限制了油价从一周低位反弹的幅度，此前国际能源署(IEA)称，在石油输出国组织(OPE)与其它产油国减产协议生效前，油市供应就已经在收紧。
在德拉吉讲话期间，欧元兑美元 曾跌穿1.06美元，德拉吉指欧元区经济复苏“受到结构性改革步伐迟滞的拖累”，称仍需要“非常大规模”的货币政策刺激措施。