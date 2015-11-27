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货币新闻 | 2015年 11月 27日 星期五 11:17 BJT

美国经济：感恩节实体店客流量“凑凑合合”，网络销售强劲

根据Adobe Digital指数，周四午夜至美国东部下午五点期间，美国消费者在线支出逾10亿美元，较上年成长22%。该指数对4,500个美国零售网站1亿次访问数据进行分析。

分析师们表示，预计今年有高达20%的假期购物在感恩节周末假期内完成。这波为期四天的购物热潮将有助于为余下的购物旺季定调，零售业者将据此决定是否需要降价或改变促销策略。

Adobe Digital指数的首席研究分析师Tamara Gaffney指出，线上折扣平均为23%，低于上年的25%，但随着黑色星期五节庆销售的进一步推出，预料售价还会下调。

对许多零售业者而言，11-12月期间的购物旺季至关重要，因为这两个月可能占到其年度销售的二至四成。

今年买家预计在支出方面再度保持谨慎。全美零售商联合会预计假期销售将成长3.7%，低于去年的4.1%，主因薪资和就业增长迟缓。(完) (编译 王丽鑫/龚芳; 审校 王颖/张涛)

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