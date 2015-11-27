俄战机轰炸叙土边境城镇--当地居民

(本文由路透中文网编译提供)

路透安曼11月26日 - 叙利亚伊德利卜省城镇Saraqeb的居民周四称，俄罗斯战机对这座城镇实施了轰炸，Saraqeb在叙利亚与土耳其边境，被叙利亚反抗武装占领。周三俄罗斯战机还袭击了叙土边境关卡附近的一处卡车停车点。

Saraqeb的一位居民称，俄罗斯战机击中了当地一个汽车市场，那里有数以百计的汽车等待出售。

另一位当地居民当时就在附近，目睹空袭情形。这位目击者称，有几名伤者被送往医院，许多待售车辆的司机开着车仓皇离开。

当地居民及反抗武装称，由于飞机飞行高度以及实施空袭的飞机数量等因素，很容易辨认出飞机身份。

Saraqeb汽车市场是伊德利卜省最大的汽车市场，Saraqeb是该省的主要商业中心。

反抗武装控制的Bab al-Salam边境关卡负责人称，周三有战机空袭一个卡车停车点，卡车在此等待过境，据信实施袭击的是俄罗斯战机。（完）