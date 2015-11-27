中港个股：工行等中资银行向波兰Tauron提供100亿元人民币联贷

全球金市：金价持稳，因美元和美债收益率削减涨幅
路透纽约/伦敦1月19日 - 金价周四持稳，抹去稍早的跌幅，因美元和美债收益率削减涨幅。稍早美国经济数据强劲和美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦发表支持逐步升息的讲话，给金市施压。
路透上海11月27日 - 中国工商银行 周五称，该行与其他六家银行已经签署协议，将向波兰电力企业Tauron Group 提供100亿元人民币(15.7亿美元)的联合贷款。
工商银行在电子邮件声明中称，上述协议签订于华沙。声明未透露另外六家银行的名称，并称这是Tauron首次与中资银行合作。
上述协议是在本周中东欧领导人访问中国的背景下签订的。中国总理李克强表示，只要使用中国设备和中国产品，中国将提供更为灵活的融资条件。(完) (编译 孙国玉；审校 张荻)
路透纽约/伦敦1月19日 - 金价周四持稳，抹去稍早的跌幅，因美元和美债收益率削减涨幅。稍早美国经济数据强劲和美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦发表支持逐步升息的讲话，给金市施压。
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