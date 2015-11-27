中港个股：工行等中资银行向波兰Tauron提供100亿元人民币联贷

路透上海11月27日 - 中国工商银行 周五称，该行与其他六家银行已经签署协议，将向波兰电力企业Tauron Group 提供100亿元人民币(15.7亿美元)的联合贷款。

工商银行在电子邮件声明中称，上述协议签订于华沙。声明未透露另外六家银行的名称，并称这是Tauron首次与中资银行合作。