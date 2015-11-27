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亚洲 | 2015年 11月 27日 星期五 10:13 BJT

中港个股：海通证券H股盘中突然停牌，因内幕消息未公告

路透香港11月27日 - 香港联交所周五称，中国大型券商海通证券 H股于上午9时36分起短暂停止买卖，因为内幕消息未公告。

停牌前，海通证券H股跌3.79%，报13.7港元。

其A股 今早未有交易，周四收报16.71元人民币。

此前其主要竞争对手--中信证券 以及国信证券 相继宣布被中国证监会立案调查，因公司涉嫌违反《证券公司监督管理条例》相关规定。

香港时间10:09，中信证券H股与A股均跌逾5%，报17.7港元及18.81元人民币。（完）

(记者 雷美珍；; 审校 杨淑祯)

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