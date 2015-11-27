澳新汇市：澳元兑欧元或创近三年来最大单月涨幅，兑美元持平

澳元兑美元 持于0.7228美元，周三曾触及一个月高点0.7283美元。

澳元11月目前为止已经累计上涨1.3%，为连续第二个月上涨，部分得益于澳洲央行不急于再度降息的预期。

澳洲央行将于12月1日举行下次政策会议，分析师预计该行将把利率维持在纪录低点2.0%不变。

银行间利率期货<0#YIB:>行情显示，降息几无可能。市场预计3月底前降息的几率为42%，上周这一预期为62%。

新西兰元兑美元 报0.6563美元，周四触及0.6598美元高点。本周曾触及两周高位0.6606美元，但11月迄今累计下跌近3%。

新西兰国民银行资深市场分析师Kymberly Martin称，投资者将关注待公布的英国第三季国内生产总值(GDP)数据，这可能是今日稍晚英镑行情的推动因素。(完)

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