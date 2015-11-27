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亚洲 | 2015年 11月 27日 星期五 10:21 BJT

金属期市：近期大涨之后，铝和镍价本周有望录得上佳表现

上海期交所交投活络的1月期铝 涨4%，封在涨停板每吨10,460元人民币，本周该合约一度跌至至少2005年来最低。

INTL FCStone分析师Edward Meir称，有关中国有色金属工业协会要求当局调查上海期货交易所发生的“恶意”卖空金属的行为，该消息可能引发一些买盘。

LME期铜 涨0.3%，报每吨4,648美元，本周迄今累计上涨1.5%，有望止住六周来的跌势。

LME期镍 下滑1.4%，报每吨9,060美元，本周已累计上涨4%，此前曾连跌五周。

上海期镍 涨1.3%，报每吨70,870元人民币。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王颖/孙茉莉; 审校 龚芳/张涛)

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