金属期市：近期大涨之后，铝和镍价本周有望录得上佳表现

全球金市：金价持稳，因美元和美债收益率削减涨幅
路透纽约/伦敦1月19日 - 金价周四持稳，抹去稍早的跌幅，因美元和美债收益率削减涨幅。稍早美国经济数据强劲和美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦发表支持逐步升息的讲话，给金市施压。
上海期交所交投活络的1月期铝 涨4%，封在涨停板每吨10,460元人民币，本周该合约一度跌至至少2005年来最低。
INTL FCStone分析师Edward Meir称，有关中国有色金属工业协会要求当局调查上海期货交易所发生的“恶意”卖空金属的行为，该消息可能引发一些买盘。
LME期铜 涨0.3%，报每吨4,648美元，本周迄今累计上涨1.5%，有望止住六周来的跌势。
LME期镍 下滑1.4%，报每吨9,060美元，本周已累计上涨4%，此前曾连跌五周。
上海期镍 涨1.3%，报每吨70,870元人民币。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王颖/孙茉莉; 审校 龚芳/张涛)
路透纽约/伦敦1月19日 - 金价周四持稳，抹去稍早的跌幅，因美元和美债收益率削减涨幅。稍早美国经济数据强劲和美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦发表支持逐步升息的讲话，给金市施压。
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