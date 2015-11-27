中国新股：IPO重启后首只新股凯龙股份发行价略升，网下配售比例降低

路透上海11月27日 - 中国A股首次公开发行（IPO）重启后，6月进行过询价和定价的10家新股本周启动发行程序，开始新一轮询价。其中凯龙股份周五率先公布其发行价，较6月定价略有提高，主要因为发行费用提升；其网下申购资金规模提升，预示着近阶段新股配售比例将会明显降低。

凯龙股份每股发行价最终定为28.68元人民币，发行市盈率22.98倍；而6月其确定的发行价为28.61元，发行市盈率22.93倍。公司预计募资额为5亿9,855.16万元，扣除发行费用约7,547万元后，净募资5亿2,308.16万元，略低于招股书上所列的计划募资额5亿2,311.43万元。

该公司公告还显示，本次参与询价的387家配售对象，申报总量为48.265亿股，最终有效申报数量为42.5亿股。按此计算，凯龙的网下配售比例约0.049%；而6月以前，网下配售比例基本在0.1%以上。6月时，241家参与凯龙询价的配售对象申报总量则为29.8亿股。

在目前的新股发行制度下，新股实际募资额不得超过招股书所列的计划募资额，且发行市盈率亦存在窗口指导，一般不超过23倍。这使得新股询价过程相对简单，计划募资额加上发行费用除以发行股数，只要发行市盈率不超过23倍，基本就是发行价了。

重启发行后，这10家新股的发行费用将有所提高，因为审计机构需要重新审计，律师需重新给出法律意见。例如凯龙股份的审计和律师费用此次分别提高了81万元和60万元。

凯龙股份下周一(30日)将进行网上申购，还有八家公司将在下周二(12月1日)进行网上申购，一家公司在下周三(12月2日)网上申购。（完）