中国债市：标准债券远期下周一起通过X-SWAP交易并清算--同业拆借中心

路透上海11月27日 - 中国全国银行间同业拆借中心和上海清算所周五发布公告，将于下周一（30日）起提供标准债券远期通过X-Swap系统交易并集中清算的服务。

公告指出，标准债券远期交易通过交易中心X-Swap系统进行，市场成员开展交易前需向交易中心申请开通X-Swap权限；上海清算所为通过X-Swap系统达成的标准债券远期交易提供集中清算服务。

市场成员既可申请成为上海清算所标准债券远期清算会员参与集中清算业务，也可通过综合清算会员代理的方式参与集中清算业务。对标准债券远期集中清算业务参与者在规定持仓限额内达成的交易，上海清算所实行成交时接单并合约替代，适用集中清算协议。

标准债券远期交易今年4月7日起在银行间市场正式推出，上市首日成交24笔共2.4亿元人民币，共有12家机构参与，成交品种包括标准国开债三年、五年及10年期合约。但随后成交几乎陷于停滞状态。