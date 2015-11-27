日本已公布经济指标--2015/11/27

全球金市：金价持稳，因美元和美债收益率削减涨幅
路透纽约/伦敦1月19日 - 金价周四持稳，抹去稍早的跌幅，因美元和美债收益率削减涨幅。稍早美国经济数据强劲和美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦发表支持逐步升息的讲话，给金市施压。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 -0.2% p -0.2% r 12月7日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 11月 持平 -0.2% -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 10月 -0.1% -0.1% -- 工业生产(m/m) 9月 +1.1% r -1.2% r 11月29日 -- 失业率 10月 3.1% p 3.4% @ -- 贸易收支(亿日圆) 10月 逆差1,115 逆差1,145 12月16日 -- 所有家庭实质支出(y/y) 10月 -2.4% -0.4% -- 注: p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完) 参看全球经济数据相关资料，可点选 参看日本经济数据相关资料，可点选
路透纽约/伦敦1月19日 - 金价周四持稳，抹去稍早的跌幅，因美元和美债收益率削减涨幅。稍早美国经济数据强劲和美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦发表支持逐步升息的讲话，给金市施压。
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