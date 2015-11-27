日本股市：日经指数在震荡交投中微跌，技术指标显示市场超买

全球金市：金价持稳，因美元和美债收益率削减涨幅
路透纽约/伦敦1月19日 - 金价周四持稳，抹去稍早的跌幅，因美元和美债收益率削减涨幅。稍早美国经济数据强劲和美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦发表支持逐步升息的讲话，给金市施压。
“随时进行修正并不会令人意外，因为市场已经超买了”，大和证券分析师Takuya Takahashi表示。他并称，投资人关注下周的事件，包括欧洲央行是否会推出更多刺激举措。
有一些技术面显示，日本市场已经超买了。股票涨跌腾落指数(toraku)来到133。该指数高于120时，即暗示市场超买。
出口股涨跌互见，丰田汽车 下跌0.2%，Advantest Corp 涨1.0%，Panasonic Corp 跌0.2%。
金融股下跌，三菱UFJ金融集团 跌0.8%；瑞穗金融集团 和野村控股 分别跌1.0%和0.4%。
东证股价指数 跌0.1%，报1,600.34点，JPX-日经400指数 亦跌0.1%，报14,429.47点。(完)
路透纽约/伦敦1月19日 - 金价周四持稳，抹去稍早的跌幅，因美元和美债收益率削减涨幅。稍早美国经济数据强劲和美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦发表支持逐步升息的讲话，给金市施压。
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