日本股市：日经指数在震荡交投中微跌，技术指标显示市场超买

“随时进行修正并不会令人意外，因为市场已经超买了”，大和证券分析师Takuya Takahashi表示。他并称，投资人关注下周的事件，包括欧洲央行是否会推出更多刺激举措。

有一些技术面显示，日本市场已经超买了。股票涨跌腾落指数(toraku)来到133。该指数高于120时，即暗示市场超买。

出口股涨跌互见，丰田汽车 下跌0.2%，Advantest Corp 涨1.0%，Panasonic Corp 跌0.2%。

金融股下跌，三菱UFJ金融集团 跌0.8%；瑞穗金融集团 和野村控股 分别跌1.0%和0.4%。