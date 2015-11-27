《汇市简讯》美元/韩元受到温和买盘支撑，感恩节过后美元料恢复强势

全球金市：金价持稳，因美元和美债收益率削减涨幅
路透纽约/伦敦1月19日 - 金价周四持稳，抹去稍早的跌幅，因美元和美债收益率削减涨幅。稍早美国经济数据强劲和美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦发表支持逐步升息的讲话，给金市施压。
0218GMT
* 美元/韩元周五走势动荡，缺乏方向指引
* 汇价突破1,148韩元后，最初引发美元空头回补
* 部分市场人士预计，美国感恩节假期过后美元将恢复强势
* 美元/韩元开盘报1,148.5，盘中交投于1,148.5-1,152，现报1,150.8
* 10国集团(G10)货币节后停滞不前--MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.5%
(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
拉美货币报导 南非兰特报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 许娜；审校 龚芳)
路透纽约/伦敦1月19日 - 金价周四持稳，抹去稍早的跌幅，因美元和美债收益率削减涨幅。稍早美国经济数据强劲和美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦发表支持逐步升息的讲话，给金市施压。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选