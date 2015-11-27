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亚洲 | 2015年 11月 27日 星期五 10:44 BJT

《汇市简讯》美元/韩元受到温和买盘支撑，感恩节过后美元料恢复强势

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* 美元/韩元周五走势动荡，缺乏方向指引

* 汇价突破1,148韩元后，最初引发美元空头回补

* 部分市场人士预计，美国感恩节假期过后美元将恢复强势

* 美元/韩元开盘报1,148.5，盘中交投于1,148.5-1,152，现报1,150.8

* 10国集团(G10)货币节后停滞不前--MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.5%

(完)

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