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亚洲 | 2015年 11月 30日 星期一 07:59 BJT

****主要国家经济指标预测--11月30日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：   

    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段     预估值      前值
    
    11月30日(一)
     --  中国货物和服务贸易                         10月         --         --
    0000 澳洲HIA新屋销售(较前月)                    10月         --       -4.0%
    0000 新西兰NBNZ企业展望指数                     11月         --       10.5%
               NBNZ企业自身活动指数                              --       23.7%
    0030 澳洲企业库存                             第三季       +0.1%       持平
             企业总获利                                        +1.0%      -1.9%
             企业税前获利                                        --      -11.3%
    0030 澳洲民间部门信贷                           10月       +0.6%      +0.8%
             房屋信贷                                            --       +0.6%
    0500 日本建筑订单(较上年同期)                   10月         --       +6.7%
             房屋开工(较上年同期)                              +2.9%      +2.6%
    0800 瑞士KOF领先指标                            11月       100.2       99.8
    0930 英国消费者信贷(亿英镑)                     10月        13.0      12.61
    0930 英国抵押贷款发放金额(亿英镑)               10月        34.5      35.95
             抵押贷款批准件数(件)                   10月      70,000     68,874
    0930 英国M4货供额(较前月)                       10月         --       -1.0%
    1000 意大利消费者物价指数(CPI)初值(较上月)      11月         --       +0.2%
                                  (较上年同期)                  +0.3%     +0.3%
               消费者物价调和指数(HICP)初值(较上月)             -0.2%     +0.5%
                                     (较上年同期)               +0.4%     +0.3%
    1100 意大利PPI(较上月)                            10月       --       -0.2%
                  (较上年同期)                                   --       -3.0%
    1300 德国CPI(较上月)                          11月初值      +0.1%      持平
                (较上年同期)                                    +0.4%     +0.3%
             HICP(较上月)                                       +0.1%      持平
                (较上年同期)                                    +0.3%     +0.2%
    1330 加拿大经常帐(亿加元)                       第三季 　 赤字151   赤字174
    1445 美国芝加哥采购经理人指数(PMI)               11月        54.0      56.2
    1500 美国成屋待完成销售(较前月)                　10月       +1.5%     -2.3%
    2145 新西兰贸易条件(较前季)                   第三季        -2.8%     +1.3%
    2230 澳洲AIG制造业指数                          11月         --        50.2
    2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月)            11月        -0.2%      持平
                            (较上年同期)                        +0.9%     +0.9%
    2350 日本企业资本支出(较上年同期)              第三季        --       +5.6%
    

    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                        公布时段      现值     预估值
    
    11月26日(四)
    2330 日本所有家庭支出(较上年同期)                 10月       -2.4%      +0.1%      
             所有家庭支出(较前月)                                -0.7%      +1.1%      
    2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期)  10月       -0.1%      -0.1%
             全国整体CPI                                         +0.3%       --
             东京地区核心CPI(较上年同期)              11月        持平      -0.1%
             东京地区整体CPI                                     +0.2%       --
    2330 日本求才求职比                               10月        1.24       1.24
             失业率                                               3.1%       3.4%
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                     前周   买超4,109       --
             外资投资日本股票(亿日圆)                        买超1,787       --

    11月27日(五)   
    0005 英国Gfk消费者信心指数                        11月         正1       正2
    0700 德国进口物价(较前月)                         10月       -0.3%      -0.2%      
                     (较前年同期)                                -4.1%      -3.9%      
    0700 英国Nationwide房价(较前月)                   11月       +0.1%      +0.5%      
                           (较上年同期)                          +3.7%      +4.2%      
    0745 法国消费者支出(较前月)                       10月       -0.7%      -0.1%       
    0745 法国生产者物价指数(PPI)(较前月)              10月       +0.2%        --       
    0900 意大利企业信心指数                           11月       104.6      105.9      
               消费者信心指数                                    118.4      116.5      
    0930 英国GDP(较前季)                      第三季修正值       +0.5%      +0.5%
                (较上年同期)                                     +2.3%      +2.3%
    0930 英国企业投资(较前季)                   第三季初值       +2.2%      +1.0%       
                     (较上年同期)                                +6.6%      +3.1%       
    1000 欧元区企业景气指数                           11月      正0.36     正0.45     
                经济景气指数                                   正106.1    正105.9    
                工业景气指数                                     负3.2      负2.1      
                服务业景气指数                                  正12.8     正12.0     
                消费者信心指数                                   负5.9      负7.7      
                消费者通胀预期指数                               正3.7        --       
                生产者通胀预期指数                               负0.7        --       
    1200 德国Gfk消费者信心指数                       12月          9.3       9.2        
    1330 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月)           10月        -0.5%      -0.1%      
                              (较上年同期)                       -0.4%        --    
    
    11月29日(日)    
    
    2100 韩国央行制造业景气判断指数                 12月           72        --         
    2300 韩国工业生产(较上年同期)                   10月         +1.5%     +1.7%      
                     (较前月)                                    -1.4%     +0.2%      
             服务业产出(较前月)                                  +0.2%       --       
    2145 新西兰建筑许可                             10月         +5.1%       -- 
    2330 澳洲TD-MI通胀指标                          11月         +0.1%       --              
    2350 日本工业生产                           10月初值         +1.4%     +1.1%      
             一个月预估值                                        +0.2%     +4.1%      
             两个月预估值                                        -0.9%     -0.3%       
    2350 日本零售销售(较上年同期)                   10月         +1.8%     -0.2%     
    (完)

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