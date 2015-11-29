主要国家经济指标预测--11月30日****

中国金融：将推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设--央行
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 11月30日(一) -- 中国货物和服务贸易 10月 -- -- 0000 澳洲HIA新屋销售(较前月) 10月 -- -4.0% 0000 新西兰NBNZ企业展望指数 11月 -- 10.5% NBNZ企业自身活动指数 -- 23.7% 0030 澳洲企业库存 第三季 +0.1% 持平 企业总获利 +1.0% -1.9% 企业税前获利 -- -11.3% 0030 澳洲民间部门信贷 10月 +0.6% +0.8% 房屋信贷 -- +0.6% 0500 日本建筑订单(较上年同期) 10月 -- +6.7% 房屋开工(较上年同期) +2.9% +2.6% 0800 瑞士KOF领先指标 11月 100.2 99.8 0930 英国消费者信贷(亿英镑) 10月 13.0 12.61 0930 英国抵押贷款发放金额(亿英镑) 10月 34.5 35.95 抵押贷款批准件数(件) 10月 70,000 68,874 0930 英国M4货供额(较前月) 10月 -- -1.0% 1000 意大利消费者物价指数(CPI)初值(较上月) 11月 -- +0.2% (较上年同期) +0.3% +0.3% 消费者物价调和指数(HICP)初值(较上月) -0.2% +0.5% (较上年同期) +0.4% +0.3% 1100 意大利PPI(较上月) 10月 -- -0.2% (较上年同期) -- -3.0% 1300 德国CPI(较上月) 11月初值 +0.1% 持平 (较上年同期) +0.4% +0.3% HICP(较上月) +0.1% 持平 (较上年同期) +0.3% +0.2% 1330 加拿大经常帐(亿加元) 第三季 赤字151 赤字174 1445 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 11月 54.0 56.2 1500 美国成屋待完成销售(较前月) 10月 +1.5% -2.3% 2145 新西兰贸易条件(较前季) 第三季 -2.8% +1.3% 2230 澳洲AIG制造业指数 11月 -- 50.2 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月 -0.2% 持平 (较上年同期) +0.9% +0.9% 2350 日本企业资本支出(较上年同期) 第三季 -- +5.6% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 11月26日(四) 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 10月 -2.4% +0.1% 所有家庭支出(较前月) -0.7% +1.1% 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 10月 -0.1% -0.1% 全国整体CPI +0.3% -- 东京地区核心CPI(较上年同期) 11月 持平 -0.1% 东京地区整体CPI +0.2% -- 2330 日本求才求职比 10月 1.24 1.24 失业率 3.1% 3.4% 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 买超4,109 -- 外资投资日本股票(亿日圆) 买超1,787 -- 11月27日(五) 0005 英国Gfk消费者信心指数 11月 正1 正2 0700 德国进口物价(较前月) 10月 -0.3% -0.2% (较前年同期) -4.1% -3.9% 0700 英国Nationwide房价(较前月) 11月 +0.1% +0.5% (较上年同期) +3.7% +4.2% 0745 法国消费者支出(较前月) 10月 -0.7% -0.1% 0745 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 10月 +0.2% -- 0900 意大利企业信心指数 11月 104.6 105.9 消费者信心指数 118.4 116.5 0930 英国GDP(较前季) 第三季修正值 +0.5% +0.5% (较上年同期) +2.3% +2.3% 0930 英国企业投资(较前季) 第三季初值 +2.2% +1.0% (较上年同期) +6.6% +3.1% 1000 欧元区企业景气指数 11月 正0.36 正0.45 经济景气指数 正106.1 正105.9 工业景气指数 负3.2 负2.1 服务业景气指数 正12.8 正12.0 消费者信心指数 负5.9 负7.7 消费者通胀预期指数 正3.7 -- 生产者通胀预期指数 负0.7 -- 1200 德国Gfk消费者信心指数 12月 9.3 9.2 1330 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 10月 -0.5% -0.1% (较上年同期) -0.4% -- 11月29日(日) 2100 韩国央行制造业景气判断指数 12月 72 -- 2300 韩国工业生产(较上年同期) 10月 +1.5% +1.7% (较前月) -1.4% +0.2% 服务业产出(较前月) +0.2% -- 2145 新西兰建筑许可 10月 +5.1% -- 2330 澳洲TD-MI通胀指标 11月 +0.1% -- 2350 日本工业生产 10月初值 +1.4% +1.1% 一个月预估值 +0.2% +4.1% 两个月预估值 -0.9% -0.3% 2350 日本零售销售(较上年同期) 10月 +1.8% -0.2% (完)
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源 周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
以下为路透中文新闻为您整理的1月16日-20日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元 当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。 公开市场操作: --随着月度缴税和春节取现高峰双重发酵，叠加MLF到期抽离流动性，本周资金面一度紧张势头加剧，中国央行顺势加大公开市场操作力度，单周净投放逾万亿创历史新高，同时配合对五大行阶段性“定向定时”降准一个百分点，前所未有大手笔援助，令资金面趋于改善，亦为市场跨节流动性信心注入强心剂。