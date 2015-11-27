台湾债市：10年券殖利率早盘续升，料窄幅波动静待经济数据公布

全球金市：金价持稳，因美元和美债收益率削减涨幅
路透纽约/伦敦1月19日 - 金价周四持稳，抹去稍早的跌幅，因美元和美债收益率削减涨幅。稍早美国经济数据强劲和美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦发表支持逐步升息的讲话，给金市施压。
路透台北11月27日 - 台湾10年104/12期增额公债 发行前交易殖利率周五早盘续升。交易员指出，由于短线仍见停利卖需，并反应市场对央行12月维持利率不变的预期，104/12R殖利率趋升一度触及1.15%，今日料暂在1.15%下方窄幅波动，观望午后将公布的台湾经济数据。
他们表示，尽管下周美国将公布PMI、ISM及非农就业报告等重要数据，但近期台债走势暂与美债脱钩，市场焦点转趋关注12月央行理监事会决议；短线台债料维持大区间盘整格局，料104/12R殖利率升高探向1.15%仍会吸引多方伺机进场。
〞104/12R这波1.13%没有跌破，就向上寻求支撑。〞一位大型银行台债交易人士说。
美国下周重要数据及经济事件变数较多，包括周一公布芝加哥采购经理人指数(PMI)、周二公布美国供应管理协会(ISM)制造业指数、周三美联储发布经济状况褐皮书、周五则公布美国非农就业报告；且周四美联储主席叶伦在国会联合经济委员会作证。
台湾经济日报今报导称，央行第四季理监事会议将较往例提前一周于12月17日登场，与美国公布利率决策会议同一天；财经官员认为，美国升息讯号明确，但央行考量台湾经济疲软，极可能按兵不动，维持重贴现率在1.75%的水准不变。惟央行尚未对该报导做出评论。
本地时间10:28时，五年券104/13期 升0.6基点至0.7280%，成交量7.5亿台币；10年券104/12R殖利率升0.75基点至1.1450%，成交量为77.5亿台币；至于台股加权指数 则跌0.49%。
交易员预估，今日104/13期殖利率区间在0.72-0.73%；104/12R期则在1.14-1.15%。
最新相关报导链接：
--《焦点》美国开发新工具对“伊斯兰国”开展经济战
--《综述》俄罗斯寻求对土耳其实施经济报复，双方均无让步迹象 (完) (记者 詹静宜; 审校 张喜良)
路透纽约/伦敦1月19日 - 金价周四持稳，抹去稍早的跌幅，因美元和美债收益率削减涨幅。稍早美国经济数据强劲和美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦发表支持逐步升息的讲话，给金市施压。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选