普京称土耳其故意令俄土关系陷入僵局

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科11月26日 - 俄罗斯总统普京周四称，俄罗斯认为土耳其是在故意令俄土两国关系陷入僵局。

“土耳其领导人看来是在故意将（俄罗斯和土耳其）关系推向死胡同。”普京在克里姆林宫接受多国大使递交国书的仪式上称。

普京还表示，莫斯科仍在等待土耳其就击落俄罗斯战机一事道歉或作出赔偿。

此外，普京在与来访的法国总统奥朗德会面时称，俄罗斯将土耳其视作友邦，而土耳其击落俄战机是一种背叛行为。

但普京表示，俄罗斯仍致力于与美国为首的联盟在叙利亚合作开展军事行动，并努力建立一个更广泛的国际联盟，共同找到解决叙利亚危机的途径。(完)