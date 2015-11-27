《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--11月27日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *南方航空 140 30 9 11/30-12/1簿记 建设银行 AAA(联合资信) 12/2 12/3

国开行 AAA-(中债资信) ======================================================================================= *陕西省交通 150 20 9 11/30-12/1簿记 国开行 AA+(中诚信) 12/2 12/3 建设集团 招商银行 AA-(中债资信) =======================================================================================

2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *山东鲁泰 6 1 12 12/2簿记建档 平安银行 AA- 12/3 12/4 控股集团 ======================================================================================= *国泰租赁 10 3 12 12/3簿记建档 国开行 AA 12/4 12/7 ======================================================================================= 中燃投资 23 13 12 11/30簿记建档 国开行 AAA 12/1 12/2

交通银行 ======================================================================================= 安徽省盐业 7 3 12 12/1簿记建档 光大银行 AA 12/2 12/3 总公司 ======================================================================================= 成都工业 15 5 12 12/1簿记建档 建设银行 AA+ 12/2 12/3 投资集团 ======================================================================================= 上海市北 15 5 12 12/1簿记建档 兴业银行 AA 12/2 12/3 高新集团 ======================================================================================= 顾家集团 4.5 2 12 12/1簿记建档 中国银行 AA- 12/3 12/4 ======================================================================================= 南山集团 30 10 12 12/1簿记建档 民生银行 AA+ 12/2 12/3 ======================================================================================= 红豆集团 8 8 12 12/2簿记建档 中国银行 AA 12/4 12/7 ======================================================================================= 三亚凤凰 10 5 12 12/2簿记建档 中国银行 AA 12/4 12/7 国际机场 ======================================================================================= 大全集团 6 3 12 12/3簿记建档 建设银行 AA+(大公国际)12/4 12/7

AA-(联合资信) ======================================================================================= 河南省收费 70 21 12 12/3簿记建档 兴业银行 AA+(大公国际)12/4 12/7 还贷高速公路管理 中国银行 AAA(联合资信) ======================================================================================= 江苏扬子大桥 10 6 12 12/3-4簿记 工商银行 AA 12/7 12/8 =======================================================================================

3.以下为将发行或申请发行的中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= *贵州盘江 15 7 3 12/2-12/3簿记 工商银行 AA+ 12/4 12/7 投资控股集团 ======================================================================================= 宁波开发 10 5 永续 11/30簿记建档 农业银行 AA+ 12/1 12/2 投资集团 (每五年重置一次利率) 宁波银行 ======================================================================================= 鞍山钢铁集团 100 10 3 11/30簿记建档 国开行 AAA 12/1 12/2

中国银行 ======================================================================================= 广州凯得控股 22 4 3 12/1簿记建档 兴业银行 AA+ 12/2 12/3 ======================================================================================= 宁波开发 14 5 5 12/1簿记建档 国开行 AA+ 12/2 12/3 投资集团 ======================================================================================= 扬州新盛 10 5 3 12/1簿记建档 农业银行 AA 12/3 12/4 投资发展 ======================================================================================= 安徽省盐业 7 7 3 12/2簿记建档 建设银行 AA 12/3 12/4 总公司 中信银行 ======================================================================================= 抚州市投资 11 8 3 12/2簿记建档 浦发银行 AA 12/3 12/4 发展集团 ======================================================================================= 江苏交通控股 15 15 7 12/2簿记建档 中国银行 AAA 12/4 12/7 (第二期) ======================================================================================= 江苏交通控股 12 12 5 12/2簿记建档 浦发银行 AAA 12/4 12/7 (第三期) ======================================================================================= 无锡市新区 15 8 7+3 12/2簿记建档 南京银行 AA+ 12/3 12/4 发展集团 (附第7年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) ======================================================================================= 宁沪高速 20 10 5 12/3簿记建档 建设银行 AAA 12/4 12/7

======================================================================================= 冀东发展集团 30 30 永续 12/3簿记建档 浦发银行 AA+ 12/4 12/7

(每3年重置票面利率) ======================================================================================= 柳州东城 6 6 3 12/3簿记建档 国开行 AA 12/4 12/7 投资开发 ======================================================================================= 云南省投资 50 10 永续 12/3-4簿记建档 中信银行 AAA 12/7 12/8 控股集团 (每5年重置票面利率) 兴业银行 =======================================================================================

4.以下为将发行或申请发行的项目收益票据(PRN):

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= 小商品城 13 6 5 11/27-30簿记 招商银行 AA+(新世纪) 12/1 12/2

AA-(中债资信) =======================================================================================

5.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 6.以下为将发行或申请发行集优票据 (符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具):