台湾汇市：台币盘初走贬，因台股下跌外商买汇及亚币趋弱

全球金市：金价持稳，因美元和美债收益率削减涨幅
路透纽约/伦敦1月19日 - 金价周四持稳，抹去稍早的跌幅，因美元和美债收益率削减涨幅。稍早美国经济数据强劲和美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦发表支持逐步升息的讲话，给金市施压。
路透台北11月27日 - 台币兑美元 周五盘初走贬。汇银人士称，受台股 走跌、外商银买汇以及亚币走弱等影响。
汇银人士表示，盘初进口商和外商银都有进场买入美元，令台币走贬破32.600。不过，出口商逢月底乐见台币走弱，亦进场抛汇，阻挡台币太过弱势。
〞外资出去了，出口商也有出来，二者都有就卡在这里了，〞一位小型商银交易员表示。
本地时间10:51，韩元兑美元 报1,150.4，上日收在1,147.3。而台股加权指数 则下跌0.46%。
台币早盘实质交易区间落在32.560-32.618；上日在32.435-32.550。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，今日一个月期美元/台币换汇点由折价转为溢价；目前一个月美元/台币远汇 报32.590/32.630，上日收在32.535。
交易员预测今日主要实质交易区间：
• 32.560-32.620
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路透纽约/伦敦1月19日 - 金价周四持稳，抹去稍早的跌幅，因美元和美债收益率削减涨幅。稍早美国经济数据强劲和美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦发表支持逐步升息的讲话，给金市施压。
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