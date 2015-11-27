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亚洲 | 2015年 11月 27日 星期五 11:00 BJT

台湾汇市：台币盘初走贬，因台股下跌外商买汇及亚币趋弱

路透台北11月27日 - 台币兑美元 周五盘初走贬。汇银人士称，受台股 走跌、外商银买汇以及亚币走弱等影响。

汇银人士表示，盘初进口商和外商银都有进场买入美元，令台币走贬破32.600。不过，出口商逢月底乐见台币走弱，亦进场抛汇，阻挡台币太过弱势。

〞外资出去了，出口商也有出来，二者都有就卡在这里了，〞一位小型商银交易员表示。

本地时间10:51，韩元兑美元 报1,150.4，上日收在1,147.3。而台股加权指数 则下跌0.46%。

台币早盘实质交易区间落在32.560-32.618；上日在32.435-32.550。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，今日一个月期美元/台币换汇点由折价转为溢价；目前一个月美元/台币远汇 报32.590/32.630，上日收在32.535。

交易员预测今日主要实质交易区间：

• 32.560-32.620

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--《焦点》德国应该增加投资，以帮助欧元区经济成长--欧盟执委会 (完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)

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