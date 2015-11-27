《分析师观点》台湾第三季GDP优于预期，官方估全年保1%料央行12月按兵不动

路透台北11月27日 - 台湾主计总处周五公布，下修2015年的经济成长率预估至1.06%(原估为1.56%)，前低为2009年的负1.57%。

主计总处并公布第三季经济成长率为-0.63%。

主计总处预估2015年的通膨率跌0.31%，原估为跌0.19%。今年海关出口估年减10.16%(前估为年减7.10%)，进口估年减15.96%(前估为年减12.76%)。

主计总处也预估2016年经济成长率为2.32%，通膨率估为年增0.84%。(前估经济成长率为2.70%，通膨率估为0.74%。)

以下为台湾官方公布各项预估细节(单位为%)：

最新预估 上次(8月)预估

2015年GDP年增率 1.06 1.56

2015年CPI年增率 -0.31 -0.19

2015年出口年增率 -10.16 -7.10

2015年进口年增率 -15.96 -12.76

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2016年GDP年增率 +2.32 +2.70

2016年CPI年增率 +0.84 +0.74

2016年出口年增率 +1.97 +4.01

2016年进口年增率 +0.98 +3.80

**市场评论**

--兆丰金控集团总经分析师 李志安：

第三季台湾GDP表现优于市场预估，再依据官方预估今年GDP成长率为1.06%的话，推算第四季GDP成长率可能落在0-0.5%区间，但第四季若如一般预期呈现衰退，那今年GDP成长率就难保在1%以上，至于明年GDP成长率则估在1.8-2%，稍低于官方预估，目前估算明年第一季GDP成长率在1%以下，若内需消费欠佳也有可能为负成长。

因为主计处预估今年全年GDP仍保1%，料央行12月利率决策应该会按兵不动，至于央行明年第一季利率决策则须视第四季GDP实际表现再说。

--大众银行总经分析师 陈森林：

目前预期第四季GDP成长率仍为小幅负成长，受惠于政府推出旅游补助方案，内需虽有转强一些，但出口还是最大的拖累变数，料明年第二季下旬出口才有机会转为正成长，而明年初存有选举的不确定因素，预估资金支出将出现递延的现象，将抵销掉明年上半年出口转正的利多，推估明年GDP成长率达不到官方预估，至于今年GDP成长率则估在接近1%的水准。

依据目前经济情势来看，预期央行12月维持重贴现率在1.75%不变，明年第一季才会再降息半码。

**市场反应**

--台湾股市加权股价指数 下跌1.02%，报8,398.4点。

--台币兑美元 收贬1.14角，报32.815。

--台湾指标五年期公债104/13 殖利率升0.9基点，报 0.7310%。

**相关连结**

--参看相关细节，可点选台湾主计总处网站,网址为(www.dgbas.gov.tw/)

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**相关背景**

--台湾央行在第三季降息半码(0.125个百分点)，是四年来首见，因经济成长疲弱。