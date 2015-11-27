《分析师观点》台湾第三季GDP优于预期，官方估全年保1%料央行12月按兵不动

全球金市：金价持稳，因美元和美债收益率削减涨幅
路透纽约/伦敦1月19日 - 金价周四持稳，抹去稍早的跌幅，因美元和美债收益率削减涨幅。稍早美国经济数据强劲和美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦发表支持逐步升息的讲话，给金市施压。
路透台北11月27日 - 台湾主计总处周五公布，下修2015年的经济成长率预估至1.06%(原估为1.56%)，前低为2009年的负1.57%。
主计总处并公布第三季经济成长率为-0.63%。
主计总处预估2015年的通膨率跌0.31%，原估为跌0.19%。今年海关出口估年减10.16%(前估为年减7.10%)，进口估年减15.96%(前估为年减12.76%)。
主计总处也预估2016年经济成长率为2.32%，通膨率估为年增0.84%。(前估经济成长率为2.70%，通膨率估为0.74%。)
以下为台湾官方公布各项预估细节(单位为%)：
最新预估 上次(8月)预估
2015年GDP年增率 1.06 1.56
2015年CPI年增率 -0.31 -0.19
2015年出口年增率 -10.16 -7.10
2015年进口年增率 -15.96 -12.76
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2016年GDP年增率 +2.32 +2.70
2016年CPI年增率 +0.84 +0.74
2016年出口年增率 +1.97 +4.01
2016年进口年增率 +0.98 +3.80
**市场评论**
--兆丰金控集团总经分析师 李志安：
第三季台湾GDP表现优于市场预估，再依据官方预估今年GDP成长率为1.06%的话，推算第四季GDP成长率可能落在0-0.5%区间，但第四季若如一般预期呈现衰退，那今年GDP成长率就难保在1%以上，至于明年GDP成长率则估在1.8-2%，稍低于官方预估，目前估算明年第一季GDP成长率在1%以下，若内需消费欠佳也有可能为负成长。
因为主计处预估今年全年GDP仍保1%，料央行12月利率决策应该会按兵不动，至于央行明年第一季利率决策则须视第四季GDP实际表现再说。
--大众银行总经分析师 陈森林：
目前预期第四季GDP成长率仍为小幅负成长，受惠于政府推出旅游补助方案，内需虽有转强一些，但出口还是最大的拖累变数，料明年第二季下旬出口才有机会转为正成长，而明年初存有选举的不确定因素，预估资金支出将出现递延的现象，将抵销掉明年上半年出口转正的利多，推估明年GDP成长率达不到官方预估，至于今年GDP成长率则估在接近1%的水准。
依据目前经济情势来看，预期央行12月维持重贴现率在1.75%不变，明年第一季才会再降息半码。
**市场反应**
--台湾股市加权股价指数 下跌1.02%，报8,398.4点。
--台币兑美元 收贬1.14角，报32.815。
--台湾指标五年期公债104/13 殖利率升0.9基点，报 0.7310%。
**相关连结**
--参看相关细节，可点选台湾主计总处网站,网址为(www.dgbas.gov.tw/)
--参看台湾GDP相关新闻，可点选
--参看台湾经济数据相关新闻，请点
**相关背景**
--台湾央行在第三季降息半码(0.125个百分点)，是四年来首见，因经济成长疲弱。
--台湾在全球科技业供应链居关键地位，为许多跨国品牌生产微晶片、笔记型电脑、电脑零组件、手机等电子产品。台湾的两大出口市场为中国和美国。(完) (记者 高洁如; 审校 黄凯)
路透纽约/伦敦1月19日 - 金价周四持稳，抹去稍早的跌幅，因美元和美债收益率削减涨幅。稍早美国经济数据强劲和美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦发表支持逐步升息的讲话，给金市施压。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
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