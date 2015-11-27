中国新债：内蒙古下周五将招标发行84亿元一般及专项地方债

路透上海11月27日 - 中国内蒙古自治区财政厅周五公告，将于下周五(12月4日)招标发行84亿元人民币一般及专项地方债，其中一般债63亿元，专项债21亿元。

本次招标的一般债为内蒙古今年第四批一般债券，全部为新增债券。期限分为三、五、七和10年，除三年期计划发行规模为8.7亿元外，五、七、10年均为18.1亿元。

而专项债为内蒙古今年第三批，全部为新增债券，分为五年和10年期两个品种，计划发行规模分别为11亿元和10亿元。

公告显示，此次内蒙古一般债的具体招标时间为12月4日下午14:00-14:40，专项债为当日15:00-15:40；六期债券均自12月7日开始计息，12月7日发行结束。中债资信评估有限责任公司对其评级为AAA。

上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标区间均为招标日前一至五个工作日，中债银行间固定利率国债收益率曲线中，同期限国债收益率算术平均值与该平均值上浮15%之间。

在今年地方债招标启动初期，中标利率多为五日均值，即下限或贴近下限1-2个基点(bp)定位。不过随着发行量的增加，利率较下限加点势头开始扩大。其中8月7日招标的辽宁10年专项债甚至未招满，利率高至上限，为地方债逾四年来首现流标。

而内蒙古11月9日招标的三和五年期一般和专项地方债中标利率均高至投标区间上限，创今年地方债公开招标以来利率上浮幅度新高（除流标外）；七年和10年期中标利率也仅比区间上限分别低1个和2个基点(bp)。(完)

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here (发稿 吴芳; 审校 杨淑祯)