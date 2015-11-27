中国债市动态：国债期货冲高回落现券窄幅整理，短期料延续偏强震荡

路透上海11月27日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率及IRS（利率互换）窄幅整理，国债期货则在小幅冲高后回落。今日七天期资金已能跨越本次新股IPO的主要申购期，不过流动性仍属平稳，加之政策预期亦稳定，料债市短期内延续偏强震荡表现。

交易员并表示，经济弱势始终难现实质性起色，而在宽裕资金面下缺资产的状况也没有明显改观，机构持续的配置性需求仍将限制债市的调整空间。

“今天TF（国债期货）跌宕起伏，不过现券不为所动，成交不多，收益率比较稳定。”华中一银行交易员称。

上海一银行交易员指出，早盘现券收益率先下后上，目前水平与上日收盘接近，但波幅也就在1-2个基点（bp）左右；IRS也是小幅震荡，仍无趋势性走向。

他谈到，随着七天资金基本覆盖新股申购期，本轮IPO对资金面的后续影响将进一步减弱，整体来看此次影响很有限。

在上周五中国证监会宣布首批10家新股重启首次公开发行（IPO）后，这10家公司周一均刊登招股意向书，在沪深两市启动新股发行程序，其中有八家公司的网上申购日定在下周二（12/1）；另两家公司分别为下周一（11/30)和下周三（12/2）。

上述华中的银行交易员指出，这一波收益率下行说法很多，其中对于经济企稳的预期再度弱化肯定是一个原因；不过临近年底机构任务和业绩都完成得差不多了，所以心态相对平和，加上之前一段时间的大起大落，很多机构都有止损的经历，所以这一波虽然重新走强，但都很小心，追涨的心态仍偏谨慎。

一级市场方面，财政部上午招标的100亿元人民币三个月期(91天)贴现国债，加权中标收益率为2.5352%，较二级估值水平偏高；该期债边际中标收益率为2.5825%，投标倍数2.96倍。

10年期国债活跃券150023最新报价 在3.08%/3.0450%，上日尾盘为3.07%/3.0450%；10年期国开债150218券最新报价 在3.4625%/3.4250%，上日为3.4648%/3.4450%。